月入2.2萬港男拍拖9個月　女友媽索家用稱報答「養女之恩」

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-27 13:30

兒女出來社會工作後，向父母繳交家用是正常不過的事，但如果未來外母提出，又會不會乖乖給家用呢？有港男日前在討論區發文，指自己跟女友拍拖僅9個月，對方媽媽竟主動要求他給家用，以報答其「養女之恩」，由於樓主第1次拍拖，雖然心生疑惑但又不敢拒絕，遂求問網民應付多少才足夠。

有港男日前在討論區發文，指自己跟女友拍拖僅9個月，對方媽媽竟主動要求他給家用，以報答其「養女之恩」。（《燦爛的外母》劇照）

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該男網民在香港討論區以「女友阿媽叫我畀家用 正唔正常？」為題發文，表示跟女友拍拖9個月，未來外母近日跟女友提及，樓主收入不少，應該要交出一點家用，因女友在單親家庭長大，自幼由媽媽照顧，「（未來外母）認為個女佢辛苦養大，而家將個女交咗畀我，理應要報答下佢」。女友則說由細到大都捱窮，如果可以幫到她的媽媽都是好事。

樓主表示，自己月入2.2萬元，現時三分一人工交給家人、三分一儲蓄及三分一日常用，又指第1次拍拖不知給未來外母家用是否正常，「如果我真係交家用畀佢媽咪我應該交幾多好? 畀2000蚊好唔好?」

帖文引起網上熱議，網民幾乎一面倒認為未結婚都不需給家用，即使婚後女方仍有工作，都應由她自己負責娘家，直言未結婚已提出，「結咗婚好大鑊」，亦有人分享解決方法，如何拒絕未來外母要求下仍保持禮貌▼▼▼

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該女網民在Dcard討論區，以「男朋友嘅愛令人太大負擔」為題發文，指男友已出來社會工作幾年，2人在她實習期間結識，至今交往不足1個月，而對方並非第1次拍拖，但他的行為卻出乎意料，令她感覺沉重▼▼▼