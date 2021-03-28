女廚神在家製燒鵝燒豬　網民狂流口水　淘寶「燒味神器」賣幾錢？

撰文： 梁希爾 最後更新日期： 2021-03-28 21:15

疫情期間不少人都變成烹飪高手，除了有人以小電器製作燒味外，有女網民在facebook群組上分享從淘寶購來的燒味專用燒烤爐，在家中製炭燒燒鵝及燒豬，令一眾網民看得大流口水，激讚樓主是「女廚神」，甚至笑言：「真的發揮了對淘寶的無限可能性！」惟有人表示，該個「燒味神器」體積龐大，而且要放在戶外操作，只好嘆道「首先你要有間大屋」。

張小姐在facebook群組上分享淘寶燒味燒烤爐自製燒鵝燒豬的照片，引來網民激讚！（張小姐提供）

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網民張小姐在facebook群組「淘寶開心share」上分享照片，說「邊個話我傻，我請佢食燒鵝」，原來照片是1個燒味燒烤爐，張小姐用該燒烤爐成功炮製了燒鵝及燒豬，看起來十分美味！張小姐表示她購買的款式為448元人民幣（約532港元）的「60雙層加厚木炭」，另加85元人民幣（約101港元）至集運點，她亦在留言中提到燒烤爐被集運公司以體積重計算運費，以51kg重量收取運費。

根據帖文中提供的連結資料，燒烤爐售價由最平348人民幣起，至最貴的1580人民幣（約413至1877港元），視乎大小設計及附送的工具而有不同價錢。連結資料中亦提到，燒烤爐會附送製作燒味的教學，即使是新手入門亦都可以簡易理解。

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帖文引來網民熱烈討論，不少人表示想模仿張小姐自製燒味，但最重要是先有1間像樓主一樣大的屋，因要有戶外空間才可以開爐，感嘆的確是「貧窮限制了想像」，而且很多事都是只有想不到，沒有淘不到。網民們亦都激讚張小姐是淘寶界的又一巔峰之作，「邊夠你玩呀」、「呢個真係無得輸喎」、「睇到嘩嘩聲，正呀！」。

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網民淘寶「桑拿房」擺睡房 安全問題惹議 裝修佬：須考慮2問題

有網民在facebook群組上分享小型桑拿房，引來網民熱烈討論。（淘寶網圖片）

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有網民在網上分享購買了電熱水龍頭，但引來使用安全疑雲。（淘寶網圖片）

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