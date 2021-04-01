口臭驚藏致命危機！50歲台男嘴傳異味妻子拒同床　臭味來自一個波

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-01 22:30

口臭不是因為沒刷牙、火氣大，其中可能暗藏致命危機！台灣中部一名50歲男子因「口氣臭到爆」引發妻子埋怨，倆人不僅親密關係頻率大幅降低，就連要迎面說話都得戴上口罩阻隔惡臭，苦忍半年實在受不了才拖他來就醫。男子主訴原以為只是扁桃結石，徒手卻摳不掉，當地醫生請他張嘴接受檢查，竟發現一顆「血絲乒乓波」，已罹癌第二期。

口臭到冇命？50歲台男嘴巴臭崩崩妻子拒愛愛 一開口嚇塞醫生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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吳昭寬解釋，人類乳突病毒（HPV）感染，偶爾也侵犯到眼、鼻、口腔及咽喉黏膜。HPV感染因為外形呈現小指狀突出，群聚且增大時外觀似菜花，因而得名。一般HPV的基因型有150幾種，部分病毒如HPV6或11型感染口腔黏膜後，確實會增加口咽癌的機會。

他也再次提醒，市民應定期安排篩檢，若嘴巴破超過兩週以上還沒有癒合，或是口腔內部有白斑、紅斑、硬塊，不明原因出血、頸部淋巴腫大等異常症狀，應盡早至醫院接受醫師診療。

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