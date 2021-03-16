細佬欲獨佔公屋單位　港男苦惱應否袋$30萬搬走　網民：坐底1球啦

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-16 18:00

香港樓價居高不下，港人常戲言「住公屋才是人生贏家」，有網民昨日（15日）就在討論區發文，指其友人與弟弟、弟婦和侄兒同居於400呎市區公屋單位，有自己房間，至最近弟弟提出給他30萬元現金搬離單位，正苦惱應否接受提議。

樓主的友人與弟弟一家同住公屋，最近弟弟提出付30萬元現金，希望他搬離單位。（示意圖 / 資料圖片）

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網民「孫叔叔」以「要一間400呎公屋定30萬現金？」為題在連登討論區發文，表示從朋友口中得知，對方弟弟最近建議給他30萬元，希望請他另覓地方住，以自己1家3口獨佔400呎市區公屋單位。

當事人仍未作出決定，樓主則續指，假如選擇放棄30萬元並繼續居住，日後便可能隨着侄兒長大和聘請外傭，導致生活空間更小，「你寧願要30萬定繼續住公屋（自己有間房）但成日聽到BB喊，遲啲可能請個工人，屋企空間感再細啲」。

惟不少網民認為公屋戶籍「價值」遠遠高於30萬元。（GettyImages）

不過，大批網民看過帖文後認為事主應拒絕弟弟的提議，不能隨意讓出公屋，又指30萬元用作付租金的話，在短時間內必定花光，「30萬出面可以租咩樓…」、「你畀返30萬佢叫佢走啦」、「認真，公屋戶籍坐底值1球（100萬）」。也有部份網民稱基於親情，兄弟之間應互相幫忙，「是自己的兄弟，遲早大家都會結婚生仔，一定有人先搬離，都係要大家讓一讓，無得計到盡」。

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