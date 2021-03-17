公屋4人家庭獲派新田圍邨　嫌前住戶曾欠債　網民：博唔博多次？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-17 12:00

【公屋輪候 / 房委會 / 擴展市區 / 特快公屋編配計劃】一屋難求，公屋就更加是只有等不能求。有網民日前分享自己獲派沙田新田圍邨1個公屋單位，惟該單位曾發生追討欠債事件，令他心大心細，因而求問應否拒絕是次分配後再博多1次。帖文引起熱議，有人認為前住戶欠債算小問題，有方法解決，但亦有網民建議可先向附近鄰居了解情況。

有網民日前分享自己獲派沙田新田圍邨1個公屋單位，惟該單位曾發生追討欠債事件，令他心大心細。（資料圖片）

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有網民在討論區發文，指自己以擴展市區4人申請公屋，近日獲配到新田圍邨豐圍樓1個公屋單位，但分派信列明單位曾發生追討欠債事件，亦表示是次不會被計算為1次有效編配，變相仍有多次機會，因而求問其他網民「博唔博最後一派呢？」。

有網民日前分享自己獲派沙田新田圍邨1個公屋單位，惟該單位曾發生追討欠債事件，令他心大心細。（fb「公屋居屋資訊網」圖片）

帖文引起網上熱議，有網民就表示欠債算小事，至少不是發生過命案，又指可叫屋邨辦事幫忙在門口貼告示，證明自己是新住戶就能解決，但亦有人錯重點關注地理位置，認為新田圍邨有些「吊腳」，樓主應考慮附近環境▼▼▼

根據房署資料顯示，特快公屋編配計劃中大部份是受歡迎程度較低的單位，當中有部份單位曾涉及不愉快事件，又或層數、座向、以至單位的設計等較為遜色，符合資格的申請者可獲得提早入住公屋單位機會，惟在租約生效日期起計三年內，申請者及其家庭成員不可以要求調遷。根據規定，願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，可寬減一半租金，寬減期視乎單位有效空置期而定。

據最新一期可供揀樓的單位名單所見，所涉及問題包括以下10項：

+ 5 + 5 + 5

公屋都可以住得好，識揀一定係咁揀！以下就整理出網民眼中7個比私樓更屈機的公屋▼▼▼

+ 36 + 36 + 36

公屋出身就等於輸在起跑線，連成家立室都沒有資格？有大學生曾發表「冇錢不要生孩子」的言論，引起極大爭議。

「公屋無錢不要生孩子」言論全文▼▼▼