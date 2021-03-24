租置計劃｜連登女猶豫應否61萬買公屋　網民：無討論空間，即買！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-24 18:30

【租者置其屋計劃／租置公屋／租置／買公屋】租置公屋現時已經只剩貨尾單位，但亦是不少租戶的上車之選。最近有網民在討論區上分享，指1家3口住在黃大仙1個公屋單位，說爸爸即將退休但一直無意買入單位，自己即將畢業亦有存款，考慮買入單位「早日搵到地方落腳」，於是請教網民意見。

鳳德邨是其中1個位於黃大仙區的租置計劃屋邨。（資料圖片）

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樓主「飛天小妹」在連登討論區上以「61萬公屋買唔買得過」為題發文，指自己與婆婆、爸爸同住，婆婆年齡漸大，爸爸即將退休但一直沒有想過買入該公屋單位。由於自己快將畢業，覺得一直居住的單位舒適、交通方便，又有小量存款，所以打算早日落腳，或是讓父親養老居住。樓主提到，單位屬位於黃大仙區的租置計劃屋邨，面積約300呎，間隔為2房1廳，約30年樓齡。

網民都壓倒性地支持樓主買入單位，「咁平，點解唔買」、「買，轉手起碼賺幾倍」、「一定買，市區樓有咩事放出去都幾百萬啦」。不過亦有個別網民反對買入，指「三十幾四十年樓，大把維修要做，你買咗就全部要自己畀，綠表買居屋好過」。以下為部份網民留言：【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

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租置上車可取得近乎100%的按揭借貸，相當吸引，另外更可以享有多項由房委會提供的買樓折扣、按揭保證、樓宇保障，例如：

租置單位亦都有轉讓限制，相關限制如下：

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符合以下資格的租戶，在準備好下列文件或款項之後，可以在辦公時間將申請交到相關屋邨的屋邨辦事處：