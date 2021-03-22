人妻哭訴渣男老公出去滾仲話要離婚　一個原因閨蜜聽完反而鬧爆佢

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當自己的朋友要離婚，找你當證人，內心一定無比的尷尬，重點，你還是她們結婚時的伴娘！網友「WD」在匿名公社發文，表示自己早前渡過最尷尬也最悲慘的一個晚上，因為朋友找自己去當證人，離婚的證人，而自己同時也是她們結婚時的伴娘……

閨蜜聽完都完全幫唔落　睇睇佢嘅人妻朋友有幾「極品」（點擊放大看原文）👇👇👇

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就因為不想要有孩子不想再懷孕還沒準備好當媽（都6年了還沒準備好我也不知道要說啥）。至於家用和男方在外拈花惹草，這就不是我外人所能指責的了，互為因果，我想雙方應該比我這外人還清楚，我只能說，女方月薪約6萬，男方10萬，但如果真的家用都男方出，我也不懂為何女方還會每個月跟男方哭窮（這部分都是男方後來大爆炸說的）。

然後，你問我當證人簽字了嗎？女的一直搶走我的筆，男的不斷遞筆給我，接著我就被女方強拖出門，一路飆到陽明山上聽她狂哭三小時。Ｘ！我只穿細肩帶就被載出門，差點沒冷死在山上……

原po言：附上一張在山上尻冷風到邊抖邊拍的夜景以茲證明，幹！好冷（爆料公社）

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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