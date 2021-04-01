媽媽幫BB女做美甲照瘋傳　又尖又長被指似雞爪　網民怒轟愚蠢危險

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-01 10:00

很多女生都愛美甲，但連BB都要整假指甲，真的太誇張！有外國媽媽日前在社交網站大曬幫女嬰製作的美甲效果，只見其指甲弄得又尖又長，目測約1吋長，宣傳自己可以幫BB美甲，價錢相宜。不過帖文隨即引起極大爭議，不少人都批評尖指甲對小孩太危險，隨時插傷眼或臉。

有外國媽媽日前在社交網站大曬幫女嬰製作的美甲效果，只見其指甲弄得又尖又長，目測約1吋長。（facebook圖片）

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1位外國媽媽在facebook群組發文，上載多張照片，只見相中嬰兒的小手指上，竟貼有多款顏色鮮豔的假甲，包括四方及橢圓形，但最震撼的則是兩款尖幼長甲，看來非常鋒利。她在帖文表示，「我可以給你的嬰兒美甲，快私訊我獲取更多信息，給你便宜的價格啊」。

帖文一出引起網民怒轟，指出相中嬰兒的指甲長而尖得爪子一樣，一不小心就會弄傷臉蛋和眼睛，又分分鐘留下刮痕，有網民亦批評BB整指甲完全不美觀，「什麼美甲，我只看到雞爪」。不過有人則懷疑照片是修圖而成，因4張照片的拍攝角度、小手擺放的位置及女嬰的衣服，都是完全一樣，「這修圖一看就知道，太假了啦」。

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德國少女堅持唔剪指甲6年 IG曬15厘米長美甲相（01熱話製圖）

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