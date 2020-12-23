嚇！嫲嫲手機當「電子奶嘴」湊孫　3歲童拇指發炎無法伸直須開刀

【彈弓指 / 扳機指 / 狹窄性腱鞘炎】科技發達，現今的小朋友年紀小小已精通電子產品，但過度使用卻會帶來問題。內地1名女童因經常捧着手機看影片及玩遊戲，年僅3歲雙手的大拇指已無法伸直和感到痛楚，求醫後確診患上「扳機指」（或稱彈弓指），須要做手術治療。女童的父母指，因工作繁忙常將女兒交予嫲嫲照顧，老人家發現發現每當孫女玩手機便會安靜乖巧，不知不覺依賴「電子奶嘴」惹禍。

3歲女童雯雯因常常以手機看影片及玩遊戲，雙手的姆指變得僵硬、無法伸直，求醫後確診「扳機指」（或稱彈弓指）。（沸點影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

內地傳媒報道，居於湖南長沙的3歲女童雯雯受家人影響，常常拿着手機看影片及玩遊戲。至近日媽媽發現雯雯雙手的姆指變得僵硬、無法伸直，有時更會感到疼痛，遂帶女兒到診所求醫，「她手指有點彎，做點讚手勢的時候伸不直，之前都不知道，只是每次要她點讚都是這樣，後來一掰她的手指就有點硬」。

雯雯的父母指，因工作繁忙常將女兒交予嫲嫲照顧，老人家發現發現每當孫女玩手機便會安靜乖巧，不知不覺依賴了「電子奶嘴」。（沸點影片截圖）

經醫生檢查後，雯雯雙手的姆指均確診狹窄性腱鞘炎，俗稱玩手機電腦造成的「扳機指」，須接受手術改善手指的活動能力。原來雯雯的父母工作繁忙，常常將女兒交予嫲嫲照顧，嫲嫲發現每當雯雯玩電話時都會非常安靜和聽話，久而久之便沒有制止，令孫女養成依賴「電子奶嘴」的習慣。

醫生提醒家長，手指長期處於彎曲狀態會導致肌腱攣縮，兒童骨骼尚未完成發育，長時間玩手機更會大大增加患扳機指的機會，建議盡量少讓孩子玩手機或其他電子產品，家長亦不應把手機當成「哄娃神器」。一旦患上扳機指，可以採取局部按摩，熱敷的方法紓緩，如果狀況沒有改善，便需就醫治療。

兒童玩耍必須有家長睇實！1名騎着兒童三輪車的2歲男童，以筷子插着蘋果進食時不慎跌倒，筷子直插入喉嚨，穿過頸椎的間隙，幾乎戳穿後頸皮膚！

內地一名2歲男童以筷子插着蘋果進食，玩耍時不慎跌倒，筷子直插其喉嚨，幾乎戳穿後頸皮膚。（搜狐圖片）

印尼男童放巨型的龍風箏，結果被風箏扯到半空中。（影片截圖）