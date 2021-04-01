台大媽CEO為6折朱古力大鬧便利店仲對店員動粗：告我呀最愛打官司

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-01 10:30

一名自稱是董事長全身名牌愛馬仕（Hermès）的網友Wu Winnie因為店員沒有馬上優先服務她，因此和店員發生爭執，並不斷拍攝店員並上傳到Facebook，結果反引發網友重砲轟擊。

「我全身愛馬仕」、「告我呀，我最愛打官司」……點圖看看「董事長」因何惹公憤👇👇👇

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一篇文章在短短不到50分鐘湧入近10000則留言！有網友忍不住替店員抱不平：「全身愛馬仕又如何？花百萬打官司很棒？很厲害？妳的東西只是詢問，也沒確定要買，店員就請你等一下了，先幫要結帳的客人結完再去幫你找，這樣也有錯？不然她花時間找完後面大排長龍然後你又沒有要買，這不就很糟蹋人？」「全身愛馬仕，還在乎幾折啊？這樣講話真的讓人家很討厭！」

因為婦人不斷強調自己是全身愛馬仕然後常打官司，甚至後來還刪掉動手扯名牌的影片，讓人真的覺得完全沒有所謂董事長該有的格調。

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