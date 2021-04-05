半退休老竇想做YouTuber：蕭若元得我都得　孝順仔買相機支持

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-05 11:00

有人說退休才是人生下半場的真正開始，有網民於討論區分享，稱處於半退休狀態的爸爸突提出做YouTuber的想法，不但有全盤計劃，「知自己要做啲乜」，更豪言「蕭若元得我都得」。作為孝順仔女的樓主得知爸爸的大計也想表示支持，故特意購入相機及收音咪，同時向網民請教：「仲有啲乜可以幫到佢呢？幾十歲人做YouTuber又會唔會有乜隱憂呢？」

有網民指半退休的爸爸近日有當YouTuber的想法，遂出錢出力幫對方完成目標，獲網民紛紛表示支持。（《仇老爺爺》劇照）

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該名孝順網民日前於香港討論區以「老豆幾十歲人想學人做YouTuber」為題發文，稱爸爸近半年「口頭上話冇工開，實際上都已經係半退休狀態」，不時留在家中上網看YouTube影片，「佢都成日上網，知道好多嘢，其實對老人家嚟講都係好事，起碼唔使咁悶，又識多啲嘢」。

樓主稱爸爸本身英文不算差，故有時會看外國YouTuber的創作，更忽發奇想提出要做埋一份，「咁我就問佢想做邊類，點做之類，佢又可以好詳細咁答我，佢又話『蕭若元都得佢都得』」。

樓主指爸爸以蕭若元為目標，認為自己能像對方一樣成功。YouTube@memehongkong截圖）

眼見爸爸雄心壯志，樓主決定出錢出力幫助，「我見佢都幾有計劃，知自己要做啲乜，都想支持一下佢」，隨即幫爸爸購入相機及收音咪，又打算幫他剪片。他更代爸爸請教網民：「仲有啲乜可以幫到佢呢？幾十歲人做YouTuber又會唔會有乜隱憂呢？」

不少網民看過帖文也表示支持，「唔關年紀事，如好睇，都會有人睇」、「無問題，有理想，多鼓勵，送條Lan線畀佢啦」、「Uncle好勁，keep住試新嘢，我老竇退咗休咩都唔想用腦」、「買完用品之後，叫佢試拍幾條片先，自己睇返有冇問題，你又幫佢睇下有冇問題。OK就幫佢剪下片放上YouTube，再去各大討論區、FB、Twitter幫佢賣廣告」。

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樓主日前更在Twitte宣佈婚訊，表示與烏冬店老闆的侄女結婚了。（kurukukukururu@Twitter圖片）

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