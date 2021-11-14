4點半起床餵奶　媽媽補眠爸爸接力　夫妻記錄照顧初生BB一天多累

Paolo是YouTube上的一位日本博主，他的《日本真實記錄系列》視頻深受粉絲喜愛。沒有精心編寫影片腳本，還原日本人最真實的生活狀態。



之前我們跟隨Paolo了解日本一位27歲新手媽媽的一天，不少朋友給日美醬留言：「新手媽媽真的很辛苦，沒有自己的時間。」而今天，我們再換一個視角，將鏡頭對準日本一位5個月的小嬰兒，也是這位博主Paolo的兒子，讓我們來看一看他的一天都做了什麼。

早上4點半起床 未到中午已「玩殘」爸媽 看看Paolo兒子的一天（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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大家好，我叫Wolfy，我已經5個月了，現在是早上4點半，我睡醒啦。一般我睡醒後都止不住的想哭，睡在一旁的是我的媽媽Ora，聽到我的哭聲就趕緊起床看我了，還溫柔的對我說早上好。接着媽媽就一直在哄我逗我，然後開始給我餵奶，我看得出來媽媽真的很睏。再餵完我之後，媽媽要準備休息了，於是媽媽喊醒了睡在旁邊的爸爸。

此時是早上五點，我們父子的快樂時光開始了，無論爸爸多睏，他也會打起精神陪我玩。爸爸每天早上都會喝一杯咖啡，喝完咖啡後，他就開始給我洗臉擦身子，給我換我喜歡的衣服，然後陪我玩玩具，給我讀書，接着爸爸也不能休息，因為我還不想休息，所以他把我綁在身上開始做家務，拖地、收拾玩具、洗衣服，爸爸簡直一氣呵成。早上6:40，我有點睏了，於是爸爸開始哄我睡覺，但其實我只是想瞇一會，二十分鐘之後我又醒啦，爸爸決定帶我出門，這其實是爸爸每天的晨練時間，但因為我也很喜歡出門，所以爸爸經常帶着我探索日本。

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早上8:00，我和爸爸外出回來了，因為我餓了，現在只能叫醒在睡覺的媽媽給我餵奶。雖然媽媽很睏，但是我每次都通過拉她的頭髮，讓她醒睏。餵完奶之後，爸爸開始哄我睡覺，告訴我希望我快點睡着，能讓他休息一會。可是我壓根睡不着，只能通過大哭再次吸引到爸爸的注意。既然睡不着，那就讓爸爸帶我看媽媽在做什麼吧，哇，原來是在做早飯呀。大概10點的時候，我吃了今天第一頓，除了母乳外的早飯，雖然沒什麼味道，但是我也能吃的下去。吃了幾口，我又想喝媽媽的奶，沒辦法，媽媽只能停下手上的事來給我餵奶。餵完奶，媽媽給我換了件衣服，然後開始陪我做遊戲。這個時候爸爸已經開始工作了。

中午12點，這次我真的睏了，我答應媽媽我可以睡一會。只睡了2個小時，2點的時候，媽媽開始陪我做遊戲。兩點半媽媽帶我出門，媽媽喜歡去廟裡拜一拜，今天也不例外。接着又帶我去了超市，買了很多我的日用品和食品，媽媽什麼都沒給自己買。在回家的路上，我餓了，開始哇哇大哭，媽媽一直撫摸着我的臉安慰我，溫柔的說着馬上就到家了。

現在是下午四點，媽媽到家之後就馬上給我換尿布，給我餵奶，在家裡工作的爸爸，每天會在五點時休息一會，準備為我洗澡。我洗澡時很不乖，所以爸爸媽媽只能合作，一個逗我一個為我洗。洗完澡之後，媽媽會繼續為我唸故事書，爸爸則繼續工作。晚上6點，我開始睏了，也到我睡覺的時間了，相信在我睡着之後爸爸媽媽能獲得短暫的放鬆。謝謝爸爸媽媽，這一天你們真的辛苦了。

這就是我這個五個月寶寶的一天，你覺得怎麼樣呢？

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