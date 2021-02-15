16歲輟學做YouTuber　大馬美少女20歲擁豪宅　豪買Benz做生日禮物

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-02-15 15:00

近年經常有調查指YouTuber是青少年夢寐以求的職業，只要能拍出受歡迎的影片，任何年齡人士皆有可能出頭，甚至年紀輕輕就能成為富有階層。馬來西亞網紅YouTuber「Findy Yong」（又稱「小粉底」）因為喜歡拍片，16歲時毅然決定輟學當全職YouTuber，至今發布了超過200條短片，5年勁吸逾70萬名粉絲，20歲前已購入豪宅和名車，而早前她21歲生日，更豪曬送給自己、價值逾50萬港元的平治房車，令許多網民羨慕不已。

馬來西亞網紅YouTuber「Findy Yong」（又稱「小粉底」）買了價值逾50萬港元的平治房車給自己作21歲生日禮物。（IG「Findyyy」圖片）

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Findy走鄰家女孩式的清純路線，偶然會穿短裙露出白滑長腿，也有穿過稍為性感的聖誕裝束，但整體形象就是清新可愛，還不時跟男友「吳先生」放閃。其影片內容是個人生活點滴為主，還有情侶間的相處互動情境，因風格明快有趣，深受網民歡迎，開設YouTube頻道近5年，已勁吸72萬粉絲，影片總瀏覽量逾9800萬次。

Findy除了經營YouTube頻道，亦開設了抖音帳戶和不時推出自家製產品，歷年來賺了不少收入，早在去年10月年僅20歲時，她就買了1間豪宅，至近日購入作生日禮物的平治是她擁有的第2輛汽車，價值逾50萬港元。Findy否認需要父母資助，強調車和樓都是靠自己賺錢買回來，全因自己喜歡拍片，5年前才會決定放棄學業全職拍片，自己亦是經過努力才有收穫，購買新車後更在ig寫道：「恭喜自己在20歲出了人生第二輛車❤。也算是我送給我自己的21歲生日禮物，這是獎勵自己這幾年的努力，接下來也要更努力100倍！」

Findy因喜歡拍片，16歲時決定停學做全職YouTuber，幸好獲得網民喜愛，現時已能買車買樓。（IG「Findyyy」圖片）

不少網民都恭賀Findy擁有豪宅和名車，但跟她年齡相若的網民笑稱看到其成就便感到有壓力，「我20歲，存款都還是零」、「當YouTuber真好」；亦有人指不少人拍YouTube片是失敗告終，既沒有粉絲也沒有流量，能成功買車買樓的僅是十分少數。

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