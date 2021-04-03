公務員月入2.5萬9年儲300萬　1個原因恐難圓置業夢　網民齊錯重點

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-03 10:00

「上車」買樓是很多香港人的終極夢想，但即使儲夠首期，亦未必能購買到心儀樓盤！有任職公務員的網民表示，目前月入2.5萬元，過去9年以儲錢及投資方式儲到300萬元作首期，打算購買650萬內的新樓，不過擔心未能通過按揭壓力測試，因而苦惱如何是好。惟網民看完帖文都集體「錯重點」，紛紛好奇地追問樓主的儲錢大法，他亦大方分享儲錢心得。

有任職公務員的網民表示，預備了300萬首期，打算購買650萬內的新樓，不過自己月入僅2.5萬元，擔心未能通過按揭壓力測試。（示意圖，資料圖片）

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有網民在香港討論區以「新手想600萬內左右既（嘅）樓，但過唔到壓測」為題發文，指自己任職公務員，月入2.5萬元，出來工作已9年，已預備了300萬元儲蓄作為首期，希望能購買650萬元內的新樓，惟天水圍、元朗、屯門及大埔區的樓盤則不予考慮。不過計算後發現，其心儀價目的樓盤，付300萬元首期後，仍需借入300多萬元按揭，月供約1.4萬元，已超過其薪金一半，因此未能通過壓力測試，因此十分苦惱。



惟有網民好奇，樓主每入2.5萬元，怎樣可能在9年內儲到300萬元？質疑又是「靠父母幹」的例子，但樓主強調自己是「辛酸儲錢」，加上投資股票一步步積存下來，完全沒有家底，「讀中學時仍然拎全額書簿津貼，大學時full grant（全額學生資助），已經係香港最底層家境」。

樓主又分享其儲錢心得，稱不論如何每年都會儲8萬至12萬，初期人工較低就每月7000至8000元，慢慢加人工就儲1萬、1.4萬、1.6萬元，6年左右已經有近70萬，再在股市中有斬獲，300萬首期就是如此誕生。

帖文引起網上熱議，不少網民都認為樓主應「睇餸食飯」，先計算首期及入息，了解最多可做多少按揭，才選擇能力可負擔的樓盤，亦有人認為樓主只有2個選擇，加大擔保或加大首期，但認為「勉強無幸褔」，即使最終過得到壓力測試，都會供得辛苦。

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