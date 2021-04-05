兒子結婚日　奶奶憑胎記認出媳婦是失散親生女　狗血結局神展開

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-04-05 16:30

雖說人生如戲，但現實生活中有些情節，可能比催淚韓劇的狗血情節更狗血！內地傳媒報道，上月31日江蘇一場農村婚禮上，奶奶憑媳婦身上的胎記，認出眼前人是走失多年的親生女兒，但結局卻不是兄妹不能結婚的悲劇。原來兒子是奶奶的養子，這場婚禮遂由「兒子娶老婆」變成「女兒出嫁」，喜上加喜。 母女重逢喜極而泣的片段於內地網絡瘋傳惹來熱議，惟有不少網民質疑事件真偽。更提出最少3疑點，懷疑只是神劇式情節再翻炒的假新聞。

內地傳媒報道時，多附有影片截圖以增加真實性，但有關影片只有數秒，而且沒有片中人對答，有網民表示質疑。（影片截圖）

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據了解，有關報道最先是在4月3日在內地出現，隨即在網上瘋傳，其後多家傳媒都作出報道，而且內容幾乎一模一樣，部份附有不足10秒長的短片，但影片只有配樂，未能聽到片中人的對答。

報道提及，3月31日，江蘇蘇州一場農村婚禮上，奶奶看新娘手上的胎記，發現與自己走失的親生女兒一模一樣，忍不住問女方親家說：「這孩子是你們抱養（領養）的吧？」

多部韓劇都有兄妹戀情節，其中包括經典的《藍色生死戀》。（《藍色生死戀》劇照）

女方父母聽到後大驚，因為這個秘密從未有對人提起，怎麼會被知道呢？奶奶頓時大喜，表示自己的親生女兒在小時候走失了，多年來遍尋不獲，她是憑胎記認出眼前人恐怕就是自己的女兒，而得到親家承認女兒是領養後，答案已能肯定。奶奶當場與女兒相認，兩方緊緊擁抱，喜極而泣。

看到這裏，不少人都憂心，那不就是愛侶變兄妹的狗血劇情嗎？但這則報道內容更狗血，指因新郎亦是養子，所以婚禮就由兒子娶妻變成女兒出嫁，原本的兒子變成女婿，新抱則認親成女兒，大團圓結局。

部份內地傳媒報道時，還附錄了著名的拐賣兒童案「梅姨案」，案件涉及9名兒童，當中尚有4名兒童下落不明。案件上月下旬在廣東省高院二審結束，法庭未有對主犯張維平作出當庭宣判，而案中的關鍵人物「梅姨」至今仍未落網。

著名的拐賣兒童案「梅姨案」涉及9名兒童，尚有4名兒童下落不明，而關鍵人物「梅姨」至今仍未落網。（網上圖片）

不少網民對「媳婦變女兒」的結局大呼神奇，有人打趣說如果事件中的養子是親家的親生兒，那就是完美了。不過，正因為情節太神奇，有網民認為事件根本是假新聞，綜合意見更提出最少3大疑問，稱如果奶奶是憑新娘手上的胎記認出女兒，那該在以往見面時就認出，斷不會在婚禮當天才見到，「編劇大概會說是結婚當天才首次見面吧？」、「新娘是買回來的嗎？以往沒見過？」

內地不時發生拐賣兒童案，許多家長窮盡畢生心力尋找失蹤孩子。（網上圖片）

另一疑點是網上流傳的短片，雖然沒有對話內容，但從各人的表情舉動來看，似是新娘傷心地哭着，旁人則苦心勸解，「像迫婚多於感動相認」、「怎看都不像是喜極而泣」。最後，由於報道內容並不完整，僅附有日期和概略地點，也沒有其他影片和相片可佐證，真偽成疑。這方面與內地經常流傳的「小說式」偽報道相似，無非是博取點擊的文章，而不是真實發生的事件。

亦有網民表示，內地多年來不時發生拐賣兒童事件，網上經常出現「胎記認親」的文章，像是「女兒的男友竟是親生兒子」、「兒子的女友原來是親生女兒」等等，文章公式中都有胎記、養子、大團圓結局等情節，讓那些苦尋孩子的家長們有一絲盼望。

(綜合)

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