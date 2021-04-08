發現阿女背高富帥男友偷食　老豆良心過唔得去：應否話佢男友知？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-08 14:30

國外一名53歲的爸爸日前不小心撞見23歲女兒背著26歲男友偷腥，困惑的爸爸向網友發問：「是否該向女兒的男友吐實？」

因親生父母為婚外情離婚故痛恨偷食 但老婆主張幫個女隱瞞 應該點做好？按圖睇睇原文同網民意見👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網友Penguinator53建議原PO向女兒男友據實以告：「你怎麼可能心平氣和地跟這個男友一起吃晚餐，還假裝這麼重要的事情沒發生過？」網友BOSSBABY33也勸原PO向女兒的男友坦承：「這就是劈腿的後果，不要毀了別人的生活。」

網友absinthemarigold則提到：「劈腿是有意識的選擇，而非無心之過。且日後非常有可能再犯。原PO的女兒不該粉飾太平，是她自己讓一切發生的，就該擔起責任向男友吐實，且這件事可能遲早會被揭發。」

【延伸閱讀】人妻哭訴：老公一家逼我出錢買樓 仲要唔寫我名 威脅唔買就離婚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

【同場加映】冇樓想結婚 未來外母要求婚後住娘家「當你親生仔」 網民勸三思（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

延伸閱讀：

【生活點滴】方齊／跨國搬家教會我的事

年輕人「不婚不生」沒什麼好驚訝？ 他分析4大關鍵：怎麼敢生

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】