發現阿女背高富帥男友偷食　老豆良心過唔得去：應否話佢男友知？

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國外一名53歲的爸爸日前不小心撞見23歲女兒背著26歲男友偷腥，困惑的爸爸向網友發問：「是否該向女兒的男友吐實？」

因親生父母為婚外情離婚故痛恨偷食　但老婆主張幫個女隱瞞　應該點做好？按圖睇睇原文同網民意見👇👇👇

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網友Penguinator53建議原PO向女兒男友據實以告：「你怎麼可能心平氣和地跟這個男友一起吃晚餐，還假裝這麼重要的事情沒發生過？」網友BOSSBABY33也勸原PO向女兒的男友坦承：「這就是劈腿的後果，不要毀了別人的生活。」

網友absinthemarigold則提到：「劈腿是有意識的選擇，而非無心之過。且日後非常有可能再犯。原PO的女兒不該粉飾太平，是她自己讓一切發生的，就該擔起責任向男友吐實，且這件事可能遲早會被揭發。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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