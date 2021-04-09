一屋臭崩崩！掃地機械人「掃出一地屎」網民爆笑：隔住個芒都覺臭

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-09 18:30

現代人生活忙碌、步調快速，為了省時省力並維護環境整潔，會購入掃地機械人、洗碗機等家電，是許多家庭不可或缺的小幫手。有台灣網友分享，出門時將掃地機械人發動，回家時映入眼簾的景象簡直不堪入目。

網民：「這篇帖文有臭味…」點圖放大看苦主分享「災難現場照」及網民留言👇👇👇

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網友紛紛詼諧表示，「聞到味道了…」、「燒胎，還有香味呢」、「GG了」、「燒胎的掃地機械人」、「嗯！看這顏色似乎是某動物排泄物…」、「根本災難現場」、「排洩物也掃，沒偷懶，沒事的」、「好有藝術天份的掃地機械人，是在畫畫嗎？」、「掃地機當下應該相當崩潰」、「這燒胎很有味道喔」。

也有網友分享慘痛經驗，「之前發生過一次，從此機械人就被我封印了」、「我也是，還好版主妳這範圍沒我這個大」、「夭壽，妳不是第一個受害者了，上次還有一個拆開來清的」、「我遇過，我馬上把門關起來離開，吃飽後再回家整理」。

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