搭短途車該去的士站定路邊截車？　網民公投現壓倒性結果係咁樣！

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搭的士很自然會想到去的士站，但原來長途短途的乘車攻略也大有學問！有網民在討論區上發文，討論乘坐短途車時應該到的士站上車，還是在路邊截車避免司機感到「銀碼細」而厭惡，更呼籲大家投票看意見。帖文獲得熱烈回應，大部分人都認為直接的士站上車即可，選擇到附近截車的人則為少數。

有網民發起公投，詢問乘坐短途車時會否到的士站上車。（資料圖片）

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網民「阿仙奴的世界」在連登討論區上以「的士站搭短程的士」為題發文，說自己明白司機在的士站等客一段時間之後，「只能賺短程錢會躁咗」，不過又覺得走到馬路上截的士「又好似對的士站排緊隊嘅的士唔公平」。樓主最後亦利申，說自己每天都要從紅磡站乘的士到紅磡商業區，經常都要坐短程的士。

樓主亦發起公投，呼籲支持「照搭的士站嘅的士」的網民給予正評，相反支持「寧願唔搭的士站的士嘅頭車，而去截馬路行緊嘅的士」的網民給予負評。公投進行超過1日之後，至下午約4時有超過2400人給予正評，給予負評的只有約200人，即認為該到的士站乘車的看法壓倒性勝出。

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