坦言唔熟路仍遭乘客諷刺「早知唔上車」　的士司機1句令全車靜晒

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-07 19:00

【的士／司機／車資】香港地四通八達，但就算是職業司機也未必熟悉所有地區的道路。有的士司機發文分享工作情況，稱日前於薄扶林華富邨落客後，再有數名年輕客人上車要求前往香港仔。司機向客人坦言「唔多熟路」，需依靠導航系統駕駛，惟駛至半路客人卻譏諷「早知唔上車」，他聞言未有發火，反以1句KO，令客人安靜乘車至目的地。

有的士司機稱早前載客時坦言不熟路要依賴導航，惟女乘客不斷「單打」，令他非常不滿。（《降魔的2.0》劇照）

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該名的士司機於facebook群組「的士司機資訊網」發文，指日前載客至薄扶林華富邨，因較少到該處不太熟悉路況，遂停於巴士站附近打算查詢導航。其間有4名正在等巴士的年輕乘客上車，要求前往香港仔。

司機開車後表明自己從九龍載客至港島，故需使用導航，其中1名女乘客聞言即大聲質問「司機你唔識路㗎？」，司機則坦承回答「係呀唔多熟點出返去呀」，沒料女乘客再不滿稱「早知唔上車」。司機聽到後非常不滿，惟未有回罵，僅表示「咁冇所謂呀，你鍾意嘅而家呢度落車唔收你錢啦」，令乘客全部安靜直至到達目的地。

的士司機忍無可忍，遂以1句「回敬」女乘客，令對方安靜至到達目的地。（《降魔的2.0》劇照）

司機表示，自己不熟路的確有責任，但最終也能在沒行錯路或兜路的情況下到達目的地。最令他不滿的其實是客人的修養，指平日若行錯路，必定會主動退回車費，「如行錯路，一毛都減返畀佢」。他又指每當遇到乘客稱「你揸得的士唔識路㗎？」的說話也會無名火起，「聽到呢啲就火都嚟埋，一定同佢詳談下」。

事件引來行家討論，不少人都認同他使用導航的做法，認為向客人坦白總比行錯路好，「唔識路用GPS又有乜問題，保障大家啫，準確到達目的地，客冇嘥時間，司機收足錢，大家happy就得」、「遇到呢啲人，我寧願快快脆脆到落車仲好，應多句都有失身份」。不過也有人指出，客人要求司機熟悉道路也屬正常，「華富去香港仔只得一條路咁近，唔識路都識字睇路牌，仲駁咀咁點揸的士」。

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