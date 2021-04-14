大使女友月花$2萬買名牌再碌父母信用卡　港男勸告反被罵「窮X」

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-14 10:00

生活壓力大，閒時購買喜歡的物品作為自我獎勵也不為過，但花費時應量力而為。有港男於討論區發文，直指女友是購物狂，而且愈來愈「大使」，除了月花2萬元購買名牌，又用父母的信用卡網購。他看不過眼好言相勸，沒料對方不但沒有反省，更反斥他不願花錢於自己身上，令他不禁大嘆：「講到我好似從來冇送過嘢畀佢咁，女人真係煩。」

港男指女友除了用自己的信用卡，也會以父母的信用卡網購，認為對方的花費習慣有很大問題。（《愛的迫降》劇照）

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「懷疑女朋友係購物狂嘅程度已經進入咗病態嘅階段。」該名港男於Dcard討論區發文，直指「女朋友大使到黐線」。他說女友以往也會購物，「一開頭其實都無咁嚴重，最多都係買下網購，但最近上莊識咗班大學同學之後，咩都買名牌子」，至今惡化至每個月也會欠下2萬元卡數。

樓主指，女友最近「課金」買了1個名牌銀包，沒料豪花一筆後仍未收手，「佢碌完自己張卡，再碌爹哋媽咪張卡。除咗買名牌銀包仲會買埋晒啲韓國高價網購，每次都買2至3千蚊，一個月買至少2次」。他續指，女友碌卡已成習慣，因要還卡數，平日生活的花費也要由他代付，「佢會話近排無錢找卡數，所以請唔到我食飯，但佢每個月都係咁碌落去，真係唔使旨意有錢」。

港男好言相勸女友，沒料反遭對方批評不願花錢。（《愛的迫降》劇照）

看到女友如此花費，樓主不禁感到擔心，遂好言相勸提醒對方注意，希望女友也意識到這情況，沒想到竟遭女友「話返轉頭」，「話我窮X，『少少錢都唔肯使，咪我自己買囉』。吓？講到我好似從來冇送過嘢畀佢咁」。樓主其後稱與女友因這事冷戰，大嘆：「我就覺得自己冇錯㗎啦，但我又覺得佢唔會主動搵返我，女人真係煩。」

帖文引來網民熱議，不少人認為如樓主與女友對金錢的價值觀不一致，日後亦難以有將來，「除非你都係好有錢，如果唔係我睇唔到你哋有未來」、「講真買名牌可以，但係要能力範圍內，而家明顯係虛榮到冇錢都要買名牌，咁嘅價值觀都好難一起繼續行落去喎」、「你女朋友仲要唔知自己有問題，呢個先係最大問題。我諗佢都係受身邊同學影響，好好哋搵個地方認真傾下」。

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