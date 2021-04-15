台中女話屋企缺水想去台北男友家沖涼　笨男竟拒絕：點解去咁遠洗

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台灣久旱不雨，中部地區更是缺水，許多民眾怕沒水可用，紛紛買桶儲水。對女性同胞而言，缺水時最怕不能做的事，恐怕是不能洗澡吧。有一位男網友表示自己住台中的女友希望停水期間能到他家洗澡，但原po因怕女友知道他家住哪裡而拒絕，最後兩人就GG了，而原po還不知道原因為何。

原po在「Dcard」貼文表示，女友家住台中，因「供5停2」的關係，希望能去原po台北家中洗澡，但原po在社群軟體留言表示拒絕，因為他自覺跟女友的關係沒有那麼熟，而且也怕自己會對女友亂來。女友回說「台北不缺水，幹嘛這麼小氣」，而且「如果真的發生什麼事，也是自己願意的，也不怕原po會怎樣」。

暗示到出面仍拒絕　最後慘被飛（點圖看原文及網民反應）👇👇👇

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原po跟女友說「台北家是住透天、太好認，讓妳來洗澡，妳就知道我住哪裡了」，此舉讓女友滿受傷的，最後說「算了，我不需要了」。原po還不明究理的問說「什麼不需要了」、「為什麼要跑到那麼遠的地方洗澡」、「妳這樣跑我會擔心妳」。原po表示，這樣一直拒絕她真的很過分嗎，是不是她太無理取鬧了。

貼文一出引起熱議，網友們紛紛留言回應「你是真的老實還是怕她知道你的底，想也知道是藉口而已，都暗示這麼直接了」，有網友質問「為什麼那麼怕她知道你住的地方？都已經進入交往階段了，為什麼你需要害怕你們的感情進展太快？是不是代表你隱藏了什麼，而且情侶發生關係也是正常的，看來問題最大的人不是她，是你」。

更多網友表示「相信進來看文章的男生，多麼希望自己有個女友，然後女友因為自己住的縣市缺水，拜託能到家洗澡」、「你們真是情侶嗎？情侶知道自己家住哪應該還好吧」，不過有網友建議說「小弟也是遇過這種情人啦，交往一年半了最後才讓我知道住家在哪，才讓我從送到巷口晉升到送到家門口，最後發現她家裡還有多一個男人」、「這年頭男生真的要自保，不要引狼入室」。有女網友對限水表示「不洗澡可以忍受，但不能沒水沖廁所」、「不能刷牙」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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