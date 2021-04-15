全球最巨型兔子於家中被盜下落不明　主人懸紅$2.1萬尋愛兔

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-15 22:00

心愛的寵物被人偷走，飼主內心一定心急如焚！曾經獲健力士世界紀錄確認為「全球在生最巨型兔子（Longest rabbit living）」的達里斯（Darius）日前在主人家中被盜，現時警方已經盡力尋找達里斯的下落，而達里斯的主人愛德華斯（Annette Edwards）亦懸紅2000英鎊（約2.1萬港元），希望可以尋回愛兔。

達里斯（Darius）是全球在生最巨型兔子，其主人愛德華斯（Annette Edwards）在twitter上發文指達里斯被人偷走。（twitter「@maycats56」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

愛德華斯於周一（12日）在twitter上發文，指當日是令人十分傷心的一天，因為達里斯從她的家中被人偷走。帖文提到，警方正在盡力尋找達里斯的下落，並捉拿將達里斯偷走的賊人。

愛德華斯當時懸紅1000英鎊（約1.07萬港元），希望有人可以幫忙找到達里斯，並指「達里斯已經太老，不可以再被人馴養，所以請將牠帶回來」。翌日（13日）愛德華斯再度發文，指自己實在太過傷心，並說「只要你能將達里斯帶回來，我會將獎金提高到2000英鎊」。

達里斯於2010年4月6日獲確認為健力士世界紀錄中的「全球在生最巨型兔子」，長度達1.29米，居於英國伍斯特（Worcester），紀錄至今仍然未有被其他兔子打破。

恐怖主人為入主題樂園玩 門外留字條遺寵物兔仲打卡：不是失物【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

恐怖主人為入主題樂園玩 門外留字條遺寵物兔仲打卡：不是失物

有網民發文鬧爆，指有港女為入主題樂園遊玩，竟將寵物兔隨意遺棄於園外，僅留下字條表明「不是失物」。（網上圖片）

有網民認出相中兔子並非首次被隨意遺棄於公眾地方，又爆料指兔子一直被不當飼養。（網上圖片）