尋人｜搭的士唔夠錢欠$72　好心司機不計較　港男開PO尋恩人還款

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好人一生平安！有網民日前乘搭的士時，發現身上無足夠現金支付242.5元的車資，幸獲得司機體諒不計較，讓他只需付一部份就下車趕往考車試場，樓主事後希望能償還餘下的72元，因而在網上發帖尋找恩人。不少網民都大讚「良心的士司機」，又建議多個尋人的可行方法。

有網民日前乘搭的士時，發現身上無足夠現金支付242.5元的車資，幸獲得司機體諒不計較，讓他只付一部份就下車趕往考車試場。（資料圖片）

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該男乘客在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」以「尋找好心司機補付尚欠的車費」為題發文，指周一（12日）早上在何文田乘坐的士趕回家，再回培正道考試場地考車。未料他下車時發現銀包不夠現金，就只能先支付170元車資，惟匆忙之下忘記留下好心司機的聯絡方法，未能償還餘下的72.5元欠款。

沒辦法下，樓主唯有借助網絡力量，希望有的士同行幫忙找出好心司機，「免得他做蝕錢生意回家老婆唔畀佢開飯！車號是KL8104」。

有網民日前乘搭的士時，發現身上無足夠現金支付242.5元的車資，幸獲得司機體諒不計較，讓他只付一部份就下車趕往考車試場。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

帖文引來不少人關注及轉發，網民紛紛留言大讚「好人好事」，又指樓主很幸運遇到這種難得的好司機。有網民就提供多個尋人方法，包括致電的士台或商業電台「馬路的事」幫忙，亦可向警方求助找回車主聯絡司機。

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