譚仔上市｜譚仔三哥真Fans大挑戰　辣度點分級、隱藏食法一定識

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-16 17:00

【譚仔米線/譚仔雲南米線/譚仔三哥米線/譚仔國際/上市】譚仔米線一向多粉絲，近日人氣高企到將會殺入港股市場！「譚仔雲南米線」﹙「譚仔」﹚及「譚仔三哥米線」﹙「三哥」﹚母企譚仔國際已向港交所遞交上市申請，消息傳出後即成為全城熱話。譚仔一向廣受市民歡迎，不但是「窮人/單身恩物」，更帶起米線熱潮，吸引不少愛辣之人由細食到大，有網民就笑言「係咪要抽新股對沖返生活費？」。不過身為Fans的你，相信辣度如何分級、「譚仔姐姐話」難你唔到，但隱藏食法你又知道嗎？

「譚仔雲南米線」﹙「譚仔」﹚及「譚仔三哥米線」﹙「三哥」﹚母企譚仔國際已向港交所遞交上市申請。（資料圖片）

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譚仔三哥真Fans大挑戰▼▼▼

【譚仔三哥真fans大挑戰】（01熱話製圖）

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根據譚仔國際提交的上市申請文件，披露了不少與經營相關的數字，當中更有一些令人出乎意料的表現：

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繼ViuTV推出《最後一屆口罩小姐選舉》後，譚仔三哥同樣追上潮流，早前以米線店身份跨界別舉辦《10小辣口罩姐姐選舉》，於專頁公布最後5強名單，附上佳麗的照片、年資、出沒分店、「姐姐話」熟練度及美肌秘密等搞笑資訊，但最惹人爆笑的是每位姐姐的花名！

譚仔三哥近日舉辦史無前例的《10小辣口罩姐姐選舉》，並在專頁公布最後5強名單。（譚仔三哥fb圖片）

口罩姐姐最後5強名單及資訊▼▼▼

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同場加映：100分女友連登女遇渣男4度出軌 感動分手文揭「食譚仔」背後心思

連登女「送信純熟迅速送出」在討論區上以「其實我冇你想像中咁鍾意食譚仔」為題發文，分享與男友拍拖時有關譚仔的一段經過：【點擊下圖放大即睇內容▼ ▼ ▼】