譚仔上市｜股民開Po熱議抽定唔抽　燈神媽咪麵光速現身留6字預言

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-16 14:18

【譚仔／三哥／譚仔國際／上市／IPO／招股／新股】香港人氣食肆「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」母企譚仔國際已向港交所遞交上市申請，消息一出立即引起市民關注，除了想一覽三哥的經營狀況之外，更加想知道「譚仔國際」抽唔抽得過！ 有網民在連登上出Po，直接請教著名燈神「媽咪麵」（麵咪媽），而媽咪麵亦光速現身，留下令人震驚的6字預言！

「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的母企譚仔國際正式申請上市。（fb專頁「譚仔三哥米線」圖片）

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根據譚仔國際提交的上市申請文件，披露了不少與經營相關的數字，當中更有一些令人出乎意料的表現：

+ 10 + 10 + 10

其實除了上述提到的數子之外，根據IPO文件計算，譚仔國際每100元生意之中，食材、人工、租金支出分別為22.9元、31.1元及21.1元，再扣除其他開支的純利為19.7元，扣減利得稅後則有17.8元落袋。另外截至2020年12月31日9個月，整體收入為12.98億元，期內溢利為2.31億元。剔除期內政府提供補貼及非經常性租金優惠後，純利為9,300萬元。

譚仔上市消息曝光之後，燈神媽咪麵亦都發表高見。（YouTube短片截圖）

譚仔國際的上市申請文件曝光之後，市民們當然立即諗諗抽定唔抽。在連登討論區上就有網民以「譚仔終於上市，麵咪媽點睇」為題發文，直接請教燈神的意見。帖文發出約10分鐘後，媽咪麵已經現身，留下「onX（戇X），等睇X冧」的6字預言，表示強烈看淡。

網民看到媽咪麵的燈神加持之後，對譚仔國際的前景信心大增，一面倒認為應該入飛抽新股兼Stong Hold，「升硬！」、「OK，All in」、「長揸等派息，之後食返碗譚仔慶祝」、「不問價入啊！」

同場加映：譚仔三哥出「10小辣美白面膜」 2年前愚人節玩笑成真 網民讚好【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

譚仔三哥出「10小辣美白面膜」 2年前愚人節玩笑成真 網民讚好

譚仔三哥米線宣布，與本地個人護理品牌「平凡媽媽」合作，堅出「10小辣美白面膜」！（譚仔三哥米線fb圖片）

繼ViuTV推出《最後一屆口罩小姐選舉》後，譚仔三哥同樣追上潮流，以米線店身份跨界別舉辦《10小辣口罩姐姐選舉》，於專頁公布最後5強名單，附上佳麗的照片、年資、出沒分店、「姐姐話」熟練度及美肌秘密等搞笑資訊，但最惹人爆笑的是每位姐姐的花名！

譚仔三哥近日舉辦史無前例的《10小辣口罩姐姐選舉》，並在專頁公布最後5強名單。（譚仔三哥fb圖片）

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