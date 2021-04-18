馬來西亞華裔少女即食麵加青檸汁餵流浪狗　網民怒轟：不負責任！

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-18 09:00

不要隨便餵食流浪動物！馬來西亞近日有影片引起熱議，片中1名華裔少女與友人餵食街邊的流浪狗，但拿的卻疑是即食麵，更朝狗狗口中擠青檸汁，狗狗不知道被人整蠱，喝到青檸汁才發現有異。事後不少網民到少女的IG批評他們的行為不負責任，她澄清後罵聲未止，目前已清空自己的IG帳戶。

少女拿着即食餵流浪狗，狗狗搖住尾巴上前吃。（少女IG影片截圖）

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馬來西亞傳媒報道，當地1名華裔少女日前在IG發布限時動態，引起網民熱議，但許多人都是批評其行為。網傳影片中，少女手持相信是即食麵的麵條給流浪狗吃，狗狗見有東西吃，不虞有詐狂搖尾巴。

除了少女外還有另1男生狂笑的聲音，後面有人提醒她小心被咬，畫面突然有多隻手入鏡，拿住1個青檸朝狗狗的口擠青檸汁，女生大笑着叫另1人走開，狗狗喝到青檸汁覺得奇怪，曾經停止吃麵，有男生笑稱因為太酸，但女生還是繼續餵，邊餵邊大笑。

+ 7 + 7 + 7

然而，女生將影片上傳IG後即被不少網民批評對浪浪胡亂餵食，她反駁自己只是拿着麵條餵狗，擠青檸汁的並不是她，但批評聲音不絕，少女之後清空了自己的IG戶口，有當地傳媒想聯絡她亦不得要領。不過，少女貼出爭議片段後IG的追蹤人數不跌反升，由約7800人增至近9000人。

（綜合）

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