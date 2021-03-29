相愛60年妻子離世　伯伯無力站起瞻仰遺容　孫新抱背起惹哭眾人

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-29 09:00

「最後一別，一眼萬年」。馬來西亞1名伯伯與妻子愛情長跑60年，可惜愛妻早前離世；在喪禮上，坐着輪椅、行動不便的伯伯欲向畢生所愛道別，但卻無力站起，孫新抱見狀便立即背起他，讓他得以瞻仰遺容，場面令人動容。

馬來西亞1名行動不便的伯伯，由孫新抱背起向愛妻道別。（IG「shining_ng」影片截圖）

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馬來西亞人妻「Shining_ng」早前於Instagram發帖，表示丈夫的嫲嫲最近離世，不良於行的爺爺在妻子的喪禮只能坐在輪椅上，遠遠望着妻子的照片。孫新抱明白爺爺的不捨，也知道他很想親眼送別，便決定背起爺爺，讓他看愛妻遺容最後一眼。

影片中，爺爺再見愛妻時不禁心痛落淚，喃喃自語着要妻子不必擔心，「他會好好照顧自己，讓她好好跟着佛光去找大舅團聚」，在靈堂的親友聽後也感到心痛，「爺爺流淚的那一刻，我的心都碎了」。

孫新抱在文中指，爺爺看着愛人最後一面，「將阿嫲牢牢記在心中，好好的道別」，並透露2人早年相識和戀愛的經過。她指爺爺和嫲嫲是經別人介紹認識，拍拖時，爺爺總堅持在約會後親自送嫲嫲回家；結婚後，兩夫妻一起打拼，由始至終不離不棄，終於有一番事業。他們總是形影不離，「無論去到哪裏都是在一起的，就這樣相守走過了60個年頭」。

孫新抱直言非常幸運能遇到體貼和令人窩心的嫲嫲，「每次回家見她都是滿臉的笑意，每次話從她的嘴裏說出來都是那麽的好聽」，又對曾孫愛護有加，腦海都是暖心的回憶。

兩夫妻相識後走過60個年頭，一直相親相愛。（IG「shining_ng」圖片）

在完成送殯和火化儀式後，孫新抱與丈夫先送爺爺回家休息，翌日再探望爺爺，卻目睹悲傷一幕，「他轉身摸着阿嫲躺的方向，再望着天花板」，心酸得忍不住淚水，而在他們能力可及的範圍內，亦只能永遠讓嫲嫲永存心內，並且珍惜與家人相處的時間。

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