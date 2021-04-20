新娘公屋出門　攝影師拒接拍婚照　化妝師：佢唔想啲相放作品集

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-20 14:23

結婚是人生大事，當然希望將大日子的每一刻留下記念。近日1位準新娘聘請婚禮攝影師時被婉拒，事後有傳聞指該名攝影師向來不接由公屋出門的生意，因「唔想啲相喺佢嘅portfolio（作品集）入面」，令新人大感到無奈。

有準新娘聘請婚禮攝影師時被婉拒，事後得知該名攝影師向來不接由公屋出門的生意。（《香港愛情故事》劇照）

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有網民日前在連登討論區，以「唔好話買唔買樓，而家連影相都分公屋私樓」為題發帖，指有朋友出嫁，打算聘請1個較知名的婚照攝影師卻遭婉拒，後來化妝師爆料稱，該攝影師一向拒絕接拍攝「公屋出門」的工作，因不想這些相片出現在其作品集內，怕影響其整體質素。

有準新娘得知該名攝影師向來不接由公屋出門的生意。（資料圖片）

樓主表示為免影響朋友，不會公開攝影師的全名，但據知其婚禮攝影的收費是全港首3位，「識嘢嘅新娘一定知」，而網站及Instagram上的作品全取景自法國、意大利及高級會所等地方，並以1句話揶揄該攝影師：「Rich friends, beautiful friends（富有的朋友，漂亮的朋友）、Rich = Beautiful （富有＝漂亮）」。

帖文引起網上熱議，有網民批評攝影師不懂尊重，「出名嗰啲好寸」，又指新娘樣貌或擺酒地點都會被嫌棄，不過有人則認為一般公屋單位都較狹窄，環境的確令攝影畫面上不夠好看，倒不如直接在酒店出門更好▼▼▼

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近日一輯婚禮攝影的照片在facebook熱傳，只見相片中的內地新娘頸部掛上近90隻龍鳳鈪，但她一直從容地露出淡定笑容，令網民不禁慨嘆：「想嫁得好一定去做Gym練頸椎！」

相片中的新娘頸部戴上近90隻龍鳳鈪，但都能從容地露出笑容拍照，令網民驚歎！（微博圖片）

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