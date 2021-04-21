做補習老師儲逾20萬　港大生炒股玩牛熊證輸九成積蓄：有賺唔收手

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-21 19:30

疫情下不少股民獲利甚豐，但仍然有人輸到入骨！有大學生在討論區分享，指自己投資1年多後慘輸18萬，靠補習得來的積蓄只剩2、3萬，因而感到「好頹」，請問網民可以如何處理。

有大學生在討論區上分享，指自己投資年多勁蝕約九成，感到心灰意冷。（《大時代》截圖）

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樓主在Dcard討論區上發文，指自己就讀香港大學2年級，近日翻看股票戶口紀錄，過去1年多因為犯過不同錯誤，「有幾次明明可以賺夠收手都無收，最後一次比一次輸得多」，結果差不多將所有積蓄都輸掉，只剩數萬元。他提到積蓄全部都是過去1年多做補習老師的積蓄，身家縮水九成感到很頹喪，希望大家可以給他一些建議。

樓主在留言中提到自己最衰的1次是「玩動物」（買賣牛熊證），「本來一開始用動物贏返4、5萬，之後連本金輸返晒」。他說原本只希望在畢業前賺多點錢，但一直被心魔影響自己，結果「老本無晒，唔止輸錢，仲輸埋時間成本」，現時「完全無任何反擊空間」、「唔知點起返身」，剩下的錢只夠吃飯，只望畢業後工作可以賺返輸掉的錢，「呢1、2年無咩希望賺返㗎啦」。

樓主覺得自己已經沒有反擊宣間，不知道如何「起返身」。（《大時代》截圖）

有不少網民直言買牛熊猶如賭博，樓主在心態上必需改善，「最緊要學到教訓，明白賺快錢會出事」。另外人有人表示在過去1年幾「好難輸咁多」，又有人分享指自己股齡約為大半年，「都係輸緊20%左右」，坦言當是交學費，而且他買的都是正股，「有的是時間」。

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