不想打擾未婚妻Zoom　男子穿「隱形」戰衣　呢個部位現形超爆笑

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-23 10:00

【Zoom / 視像會議 / WFH】在家中參與視像會議已是疫情下的新常態，不過有時卻會為同住者帶來麻煩。外國有網民為了不打擾未婚妻的視像會議，買了1件綠色連體衣穿上，嘗試「隱形」於虛擬背景中，惟出來的效果不似預期，若隱若現的臉部更引人爆笑。

外國1位抖音用戶「tailoredbits」近日上載一段影片，只見其未婚妻當時正進行Zoom視像會議，他決定穿上「隱形衣」希望不打擾其會議。（抖音「tailoredbits」影片截圖）

男子穿「隱形衣」入鏡穿崩全過程▼▼▼

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外國1位抖音用戶「tailoredbits」近日上載一段影片，只見其未婚妻當時正進行Zoom視像會議，背後的虛擬畫面突然有東西若隱若現，猶如鬼影般飄過。原來他為了不打擾未婚妻，特意買了1套拍攝專用的綠色隱身衣，希望能融入背景中，惟該連身衣不能遮蓋臉部，而且手上的水杯出賣了他，令鏡頭前的效果非常詭異。不過未婚妻相當專業，即使鏡頭穿崩都沒有受到影響，繼續如常開會。

影片隨即引起過萬網民爆笑，有人大讚片主很聰明，「推薦每個家庭都要擁有」，又抵死留言「隱形人！我真的見不到你拿着水杯行過呢」。

「tailoredbits」用戶是1位名叫David Butler的男子，他在Instagram等社交平台的自我介紹，都有標明自己是喜劇演員，他亦有開設YouTube頻道上載多條趣怪影片。

同場加映：南非酋長開視像會議 全裸妻入鏡秒黑畫面 主席罵爆：正電視直播▼▼▼

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Xolile Ndevu妻子全裸出鏡後，畫面很快黑掉。（「ZimLive」Twitter影片截圖）

比利時安特衛普市市長Bart de Wever亦曾經在電台視像專訪中，因忘記了身後衣櫃的連身鏡，令其只穿「孖煙通」的白滑雙腿於人前表露無遺，連主持人都忍不住踢爆「你是不是只穿了底褲？」，最終一招化解尷尬局面。

主持人也坦言被雙腿弄得分心了，直接踢爆市長的衣着，惹來超爆笑對答▼▼▼

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