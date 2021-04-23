見工難題：工作未做完要去飲點算？　HR狂搬龍門連登仔答到眼濕濕

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-23 18:00

網上不時流傳HR見工時有誇張問題。近日有網民在討論區上分享，指見工時被問到如果工作未完成，但當晚有親人擺酒會如何處理。即使樓主想盡方法提供以工作為先的答案仍然被HR窮追猛打，令他最後要眼濕濕地離開，問其他人「究竟佢想要咩答案？」最後，有網民就在留言中提到1個終極答案，令樓主深感認同！

有網民見工時被HR窮追猛打，最後開Po分享求網民教路。（Getty Images／視覺中國）

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網民「惟有飲者L其M」在連登討論區上發文，指見工時被HR問到，如果手頭工作未完成，但同晚有親人擺酒，他會如何處理。樓主最初就指，自己會請同事幫忙，「大家夾手夾腳快快手搞掂佢，體現團隊精神」。

HR接續就指他沒有同事可以幫忙，而且擺酒的是十分之親的親人。樓主於是回答他會以工作為先，「散場前去到都OK啦」。不過HR仍然未肯放過樓主，說如果工作要做到翌日早上，他又會如何處理。樓主指自己聽到這句話之後就已經眼濕濕地離開，更不知道到底HR想要什麼答案。

樓主說最後自己只能眼濕濕地離開公司。（GettyImages）

有網民就表示，如果是重要的親人擺酒通常都已經趁早申請放假，批HR問題猶如「即興擺酒」，事實上可能性低。有人更認為HR的發問方式「根本就唔係有心請人，點會問到咁難答」，即使最後收到Offer實際工作環境都會很差。

部份網民舉例自己想到的答案給樓主參考，以下最後1個更得到樓主表示認同，在帖文中置頂！【點擊下圖放大即睇網民留言▼ ▼ ▼】

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見工遇到令人無奈的事時有發生，有公司會以考驗情商為由，讓求職者在辦公室呆等1小時45分鐘▼▼▼

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有網民在討論區分享一次網上視像見工奇遇，指負責面試的HR突然要求他起身轉圈，下身只穿着「孖煙通」的他，頓時被殺一個措手不及。

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