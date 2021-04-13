美國金毛尋回犬半夜肚餓亂開爐險釀火災　類似事件1年竟有近千宗

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-13 15:02

美國田納西州日前有民宅發生火災，竟然是屋主飼養的金毛尋回犬引起，原來狗狗半夜肚子餓，跑到廚房偷吃放在瓦斯爐旁的餅乾，卻不小心打開了瓦斯爐開關，引發大火，幸好屋主聽到警報聲醒來，順利撲滅火勢，沒有造成任何傷亡。

深夜廚房空無一人，這隻金毛尋回犬偷偷跳上瓦斯爐找宵夜吃，沒想到下一秒。金毛尋回犬飼主稱：「他（飼主的老公）離開我們臥室，走到走廊時發現有煙霧，然後進去廚房一看，我們的瓦斯爐着火了。」

美國田納西州傑克遜市，這隻叫做莫莉的金毛尋回犬，偷吃主人放在瓦斯爐旁的餅乾，沒想到卻打開了開關。 金毛尋回犬飼主稱：「牠站在火爐前，碰到了其中一個開關，還轉到大火，當時有一個煎匙，就在餅乾附近，被燒到起火。」

幸好夫妻倆起來順利撲滅火勢，而莫莉似乎不知道自己闖了大禍。 金毛尋回犬飼主：「牠吃了餅乾，牠拿到餅乾，所以牠很開心。」

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其實類似的事件層出不窮，在密西根州，也有一隻德國牧羊犬趁主人不在家時，跳上瓦斯爐，不小心打開開關，還燒到旁邊的汽水引起爆炸。 「壞狗狗，牠的朋友，不想跟這場災難扯上關係。」

兩隻狗狗發現大事不妙，躲在角落等救援，但火勢愈燒愈大。 幸好火後來熄滅，飼主回到家看到慘況哭笑不得。 飼主：「我從不知道狗狗能這樣開火爐。」

美國消防協會統計，每年都會有約一千起類似事件，家裏有養寵物者真的要小心。

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