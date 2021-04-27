台灣買西瓜回家竟突然自爆　網民笑「死也不讓你吃」　內行人解畫

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-27 15:31

隨著天氣逐漸炎熱，不少民眾會吃西瓜消暑。然而，台灣就有一名男網友PO文表示，從美式賣場好市多（Costco）買了一顆大西瓜，沒想到西瓜卻突然「自爆」，還「血流成河」，引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，日前去好市多買了一顆西瓜，放在家中地上，「剛剛在客廳坐著的時候，聽到『啪』一聲」，轉頭一看，西瓜竟然自爆。從照片中可見，西瓜整顆爆開，地板滿是紅色汁液，讓原PO驚呼「我是買到西瓜還是阿拉花瓜啊，會自爆欸」。（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網友看到照片後，紛紛留言笑說「真的血流成河了」、「笑死，沒得吃就算了，還要整理」、「寧願自己爆掉也不讓你吃」、「案發現場，快拉封鎖線」、「西瓜太郎要出來透氣了啦」。

另外，也有內行網友解釋，「裡面壞了，腐敗氣體衝破外殼就會這樣」、「你買到壞掉的，放久就發酵，然後膨脹爆炸」、「就裡面壞掉產生氣體，然後熱脹後就爆了」。

【同場加映】真空乒乓波大炮破壞力有幾勁？豬手開窿 西瓜爆炸（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

面對這種攻擊，乒乓波拍根本無能為力，直接被打穿👇👇👇

西瓜立刻變西瓜汁👇👇👇

延伸閱讀：

爸跟風買了好市多這東西被兒罵 一用態度大轉變：我錯了

自製冰炫風！他買好市多冰淇淋加「經典餅乾」 網嗨翻：懂吃

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】