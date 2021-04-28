租客要求減租兼設免租期被拒　地產經紀社工上身斥業主：咁都唔幫

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-28 18:00

辛苦購入單位作放租投資，業主最怕就是遇上租霸。有業主於討論區發文指，近日將名下單位放租，持工作證明的一家三口答應租用後，於簽約前一日託經紀提出減租100元及設立15日免租期的要求。業主考慮過後拒絕，經紀卻突然社工上身，反斥業主「咁都唔幫下佢哋」，令她生氣又無奈。

有業主發文大呻，拒絕租客的減租要求後，地產經紀竟突然「社工上身」教訓她。（《香港愛情故事》劇照）

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該名業主網民於親子王國討論區以「放租遇到個社工地產代理」為題發文，指近日將名下單位放租。由於單位位於港鐵站上蓋，「裝修靚，窗外面景觀靚」，因此放租1星期已收到不少查詢，其中持有工作證明的一家三口願意用樓主提出的租金租住單位，她便向經紀表示如雙方見面後沒問題便可簽約。

不過見面前1日，經紀致電表示租客要求減租100元及設15日免租期，指租客現時租住的單位已包傢私，他們需交租予現時的業主，同時要準備搬家後購買傢私，而且近日遇上經濟困難，希望樓主體諒。不過樓主認為，租客一家也有工作，卻連買傢私也「手緊」，「將來是但一個人無工作點交租？」，因此決定拒租予對方，又指同屋苑有更平租及包傢私的單位，建議經紀帶租客參觀。

樓主認為，租客一家三口也有工作，理應不會連購買傢私也「手緊」，考慮過後決定拒租。（《香港愛情故事》劇照）

沒料這時地產經紀突然「社工上身」，認為樓主應幫助租客，更直斥：「佢哋鍾意你間屋個景吖嘛！免租期改兩個星期啦，你減一百蚊，你咁都唔幫下佢哋？」樓主感到莫名其妙，反駁指「佢哋唔睇餸食飯，無人幫到佢哋」，又表示1日後已由另一經紀協助下，以更高價錢租出單位。

網民看過樓主經歷也直指經紀的態度過分，又認為他只為完成交易收取佣金，並非為樓主或租客着想，「個agent為求做生意收佣，日後收唔到租係你嘅事，態度唔好，我唔會再放租盤畀呢個agent」、「你同個agent講佢咁想幫人，收少啲佣咪幫到個租客囉」、「唔使理個agent，佢只係為求快啲完成交易收佣，以後收唔收到租真係話知你，仲有要求減一百元租金已經覺得有伏啦，樓主小心」。

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