Zoom教學｜教師學生福音！外國瘋傳DIY小工具　Zoom變相多一個Cam

【Zoom/視像教學/Document Camera】疫情下復課，不少學校都選擇視像教學，但老師們為了可以順利上堂卻費盡心思！有facebook專頁就分享如何在沒有文件鏡頭的情況下，以簡單便宜的工具及材料DIY Document Cam，方便播放自己寫筆記的畫面，提高教學效率！

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fb專頁「HugotMaestra」不時分享與教育有關的帖文，日前就教大家如何DIY Document Camera。帖文中提到，教師使用視像教學時不一定有文件鏡頭，所以他就有一個「小發明」，只需要用到1隻CD、1支筆、1個硬幣及膠紙即可完成。照片可見該個小發明先將筆以膠紙固定在機背，然後將CD插到筆上，再在CD的其中一端貼上硬幣，令CD的重量墜向一邊，使電腦熒幕頂的鏡頭可以折射到鍵盤上的筆記。

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專頁表示，做法可以影到鍵盤上的所有東西，如果想要學生們看到自己的樣子時，只需要將CD托高就可以。另外，這個方法相信亦可以讓學生向老師展示自己的課業習作。

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今年受新冠肺炎疫情關係，不少學校都改於網上舉行開學禮，Zoom成為常用軟件。要令自己的Zoom更新鮮、突出及個人化，其實可以試試更改自訂背景，做法非常簡單。

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