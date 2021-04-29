情侶食韓燒狂拎肉　全部燒燶食幾啖就走人　港男籲惜食：好折墮

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-29 12:00

港人愛美食，任食放題更是不少人的心頭好，但不時有人「眼闊肚窄」造成浪費。有網民於討論區發文，稱在餐廳目擊1對年輕情侶食韓國燒烤，甫坐下便拿了一大堆生肉，惟約1小時後便離去，桌面遺下全被「燒燶晒」的肉。樓主直指該對情侶「好折墮」，呼籲一眾網民為下一代着想珍惜食物。

有網民指在餐廳食韓燒時，目擊1對情侶取了大量生肉，惟無耐性「燒燶」大部分，僅吃少量便離去，直指對方浪費食物「好抑墮」。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「放題時請珍惜食物！」，該網民於Dcard討論區發文，稱日前與2名友人到餐廳食韓國燒烤，「一個價錢任食兩個鐘嗰一種，喺食緊嘅途中見到一啲我好反感嘅嘢」。他說用餐時旁邊有1對年輕情侶入座，對方甫坐下便拿了大量生肉，「攞嘅份量同我哋三個人嘅份量係差唔多」，當時他不以為意，認為對方「諗住攞多啲唔使行多轉」。

約1小時後情侶便離開，當時放題限時仍未完結，樓主看到情侶的桌上滿是已燒燶的肉類，「全部都燒燶咗，無論係碟上面定係爐上面都有好多，好似每樣嘢咬咗幾啖冇耐性燒就走咗，好折墮」。他批評情侶浪費，指因燒燶而未能進食部分肉類屬無可厚非，惟拿了一大堆後，「咬兩啖食唔到就全部唔食走人」便是過分，「講緊呢個世界仲有好多人嘢都冇得食，可能我哋嘅一餐對佢哋嚟講，已經係三餐甚至更多」。

樓主指該對情侶「咬兩啖食唔到就全部唔食走人」，批評對方浪費食物。（《回答吧1998》劇照）

他呼籲網民珍惜食物，「其實糧食資源都冇我哋想像中咁充裕，就算我哋唔受影響都當為下一代著想」，又指平日自己食放題時，遇到未試過的食物也只會取少量試味，「避免攞太多發覺唔鍾意食就浪費，就算打邊爐任點牛肉，都係盡量食幾多嗌幾多，唔好一次過嗌太多費事最後食唔晒」。

網民紛紛認同樓主，指任食的方式令人容易浪費食物，又認為餐廳應嚴格實施罰款制度，「可能係啲放題太貴，啲人心態就係拎幾多得幾多」、「真係食得落先好嗌，有啲人真係畀咗錢就當自己大晒咁亂嗌」、「堅認同，呢個世界好多人連肉都未食過，仲要咁浪費，佢哋應該要去補返個大氣層，所以我係贊成食唔晒罰錢嘅原則」。

同場加映：食韓燒慘遭母子嘲笑「好胖哦」 台女嬲爆反擊：沒家教有什麼前途

+ 12 + 12 + 12

同場加映：韓國女豪花7000元叫外賣唔食 大廈內轟炸式四圍淋 網民轟極浪費