連截7架的士都被拒載　年輕司機好心接載輪椅叔叔　1個動作獲大讚

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-28 17:00

【輪椅／的士／司機】繁忙時間截的士不容易，對於行動不便的人更加困難。有屯門街坊在網上分享1件好人好事，指日前在路上發現1位輪椅人士正在截的士，但6、7架的士經過都不願停車，終於等到有位年輕的士司機駛近，他不但一口答應，並立即下車扶叔叔上車，因而被網民大讚。

譚先生日前陪伴1位輪椅人士正在截的士，但6、7架的士經過都不願停車，最終等到有位年輕的士司機駛近。（受訪者提供圖片）

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網民譚先生在facebook群組「真. 屯門友」發文，指昨早（27日）上班經過良運街中國銀行外的士站時，見到1位男士推着1位坐在輪椅的叔叔候車，原來該叔叔需趕往華都商場看醫生，因而想找人幫忙截的士，但一直未有的士願意接載叔叔，「因為落車時只有叔叔一人，要司機幫手開輪椅扶叔叔落車」。

當樓主加入幫手後，見到有6至7架的士駛過但都沒有停下，差不多半小時後，終於有1位年輕司機駛近，更下車落手落腳幫助叔叔上的士，令譚生深受感動，又指希望大家能互相幫助，「我都明白啲司機唔係一定要幫手，但見到一個坐輪椅叔叔，如果佢自己搞得掂就唔使求人啦」。

帖文獲得大量網民按「讚」，又指值得表揚這位好心司機，並感謝樓主幫忙及記下這件好人好事，為這些日子帶來正能量。有網民則感同身受，指曾經推着輪椅等的士，都受盡司機嫌棄的眼神，但有人認為應予以體諒，「有時唔幫得咁多，始終如果冇學過點扶輪椅客，真係受傷嘅大家都唔想」，又表示可以預約輪椅的士，「成架輪椅推上車好方便」。

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