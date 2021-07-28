癡情女為愛養起不愛沖涼爛賭軟飯男　稱對方都有優點：佢唔會打我

大家都會有一些地雷甚至是無法接受的事情，那地雷可能是從小一直到長大都不能碰觸的禁忌。有人會願意為另一半改變這些，但你願意改變嗎？台灣一位女網友便分享男友擁有很多自己無法接受的惡習，卻因很愛很愛他而一直沒有分手的故事。



爛賭食軟飯、食煙唔刷牙、唔沖涼……睇睇佢男友有幾極品？（點圖放大看原文）👇👇👇

+ 15

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

女網友發表於匿名公社：「我很愛你，你也一樣很愛我嗎？我們還沒有在一起時，我就知道我男友經濟有困難，每月有車貸、每月也有還朋友幾千元（他之前跟朋友借的）在一起不到一個月時，我就支付他生活費用，當時我也自己租。他薪水領完一個禮拜後，就都沒錢了！」

「一直以來，我要負擔自己，也要負擔他，我也把還沒跟他在一起時自己存的幾萬元花在他身上花完了！我也辛苦的賺著錢，想幫忙他我知道一切都我心甘情願，但我的要求他都沒做到，我要他戒檳榔，他也沒戒。他脾氣很差很差，有時跟他溝通，他卻覺得我愛拿他前任來比，他就會摔東西，他說他不會打女人，在一起一年多，也的確沒打過我。我們現在住在一起我覺得他肯為前任改變，他之前會打老虎機，也因為前任要他不打，所以他也改了！之後跟我在一起後，因為我為了多賺錢，所以我到遊藝場工作，他便開始打老虎機，我們也因為這吵架，而我也說過你當初肯為前任改，為何不肯為我改？」

【同場加映】好友為供養食軟飯男友借逾10萬 樓主心痛：佢為咗個渣男同我絕交（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 5

「我雖然在遊藝場工作，但並不代表我可以接受打老虎機，我也不會打老虎機，目前他還處於沒有錢狀態，費用也還是我在支付，他也會玩娃娃機，看他這樣花錢，我真的很累。我賺不多，我一直撐著，限制他，他又說他沒什麼消遣了！為何不讓他打老虎機、夾娃娃機我心軟，我說不限制你不玩，但一個月玩一次、花一萬這樣好嗎?但還是超過這金額，也不只玩一次，雖然偶爾有贏錢但不管有沒有贏錢，我還是不想要他玩，他錢是肯給我管，他說他以前沒給女友管過但是我是屬於不坑他錢的，我們共同的費用吃喝之類的，我也拿我自己的，他的錢，就當他的零用錢，我從不跟他計較錢。」

「他現在也跟我一樣在遊藝場工作，我提議每個月給我一萬，我也出一萬，來當算我們生活費用，沒花完的，當我們吃大餐、消遣娛樂的費用但他不肯，他說他還是要付車貸、要還錢，他怕不夠可是他依然多次打老虎機（雖然有贏）、夾娃娃！！！他真的愛我嗎？他脾氣雖然有改了！但他還是好兇，我也不敢唸他、我不高興也不敢跟他講，因為他會不爽，他ㄧ生氣就會摔東西（不會打我）、一生氣就會不跟我講話一個禮拜（我們住在一起套房，這樣不講話好痛苦）他有好多我原本不能接受的行為。」

「例如：吃檳榔、抽煙、打老虎機、不洗澡就坐床上、不洗澡就睡覺、回家脫襪子不洗腳就上床、不愛刷牙、會不耐煩對我講話但因為我真的和愛好愛他，我打破自己的原則，去接受他所有的不好是不是愛一個人不能強求他為我改變什麼，對吧？當別人問我，我到底愛他什麼？我卻一項也說不出來……可是我真的真的好愛他。」

網民怎麼看？「妳是真的不被打到不會醒嗎？生氣就摔東西，沒錢負擔生活費但是有錢吃檳榔、打老虎機，如果他真的愛妳還會讓妳生活在恐懼之中嗎省省吧，妳看起來更像他的提款機」、「他只愛他自己，你真是笨死了，他不打你很偉大不用那麼的委屈自己」、＊「妳都能打出這麼大一篇了，我想你應該也是很介意那些行為才會Po上來，你的問題真的太簡單了！就是傻子一個！一個願打一個願挨！勸你提早分手離開吧！這個人身上我看不到什麼值得你留戀的地方，再繼續下去恐怕連你早晚也要負債了！！下一個會更好！加油！」、「妳不是愛他，妳只是缺乏自信、害怕孤單，想找份情感、找個人依附，想有人愛你；所以寧濫勿缺。多愛自己一點吧！妳值得更好的男人」、「妳是不是對自己沒信心，認為離開他就遇不到其他更好的男人，所以才這麼卑躬屈膝的待在他身邊？有時候妳自認為的愛他，說穿了，就只是妳想有人在身邊陪，有個男友可以說嘴，不是？」。

【同場加映】港女生呻「軟飯王」男友食飯買嘢唔畀錢兼拖數 網民：飛咗佢啦！（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 4

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】