買中「異形茶葉蛋」又黑又碎唔敢食　內行人一睇：呢啲先係極品！

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茶葉蛋是通勤族、外食族快速攝取蛋白質的補給品，不少民眾也喜歡在早餐時段來上一顆，民眾也可依照各自需求，挑選顏色深淺不一的茶葉蛋。有網友分享，日前於超商買了一顆又黑又碎的茶葉蛋，令他忍不住好奇問道：「這種茶葉蛋真的有人會買來吃嗎？」

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一名網友於《Dcard》上發文分享，近日看到茶葉蛋漲價的消息，原本一顆10元（台幣，下同）暴漲至18元，消息底下有樂團留言「20年前的茶葉蛋一顆8塊錢，為什麼我們會知道？因為我們為這件事寫了一首歌」，半信半疑的原PO了解茶葉蛋背後的故事後，感動不已的她決定買一顆來嚐嚐，不料卻夾到一顆滷到黝黑發亮的茶葉蛋，不敢入口的原PO疑惑表示「這種茶葉蛋真的有人會買來吃嗎？」

老饕激動回應表示這顆滷到黑的茶葉蛋超好吃，「這超好吃，我每次都會想要挑這種的」、「挑這種才內行，超好吃」、「入味就是要買顏色深的，有裂到裡面的，那樣才會好吃」、「我每次去都專挑那種爛到爆，黑到炸的茶葉蛋，因為入味才好吃」、「這種我的最愛，入味到不行」。

也有不少網友提出入味蛋的優點，「這種的才好，蛋殼都會自動剝落」、「買到這種最舒服！自然脫皮」、「這種的可遇不可求欸！蛋殼剝一個小破洞就會整顆剝落，又很入味」、「蛋殼自動剝落，不太會沾手，很方便」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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