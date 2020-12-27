日本便利店神話終結　數據揭與新冠肺炎疫情無關　3大原因致衰退

目前日本的環境對便利商店產業愈來愈不利，勞動人口下降、其他業者來搶地盤，以及綜合以上因素，造成加盟意願降低，使日本便利商店進入衰退期。

在疫情的影響下，2020年對日本消費流通產業來説可以是一個新元年，為何是新元年？因為不少過去累計的消費流通經驗都無法再運用，太多消費模式的判斷基準要再打掉重練，從不熟悉的疫情環境中，摸索如何在WITH COVID19中建立可執行的商業模式，日本不少業界人士都說這一波疫情，可能要他們再花2～3年的努力，才能再回來之前的水準。

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日本便利商店衰退的主要原因有三

目前日本的環境對日本的便利商店其實只會愈來愈不利，那到底是哪些環境因素導致這個可以代表日本消費流通產業的模範生進入衰退期？進入衰退期因素有很多，但看起來就是下面這幾個因素是影響最大的。

1、真的找不到人

大家都會說找不到人，但日本勞動市場到底是多沒人？看一下日本政府發布的2019年統計，2019年的失業人數跟2018年相比，減少了4萬人，下降成為162萬人，但看一下過去的歷史統計，失業人數在2009年可是現在162萬快2倍的330萬人。

簡單來説，市場上原本有100個人可以有機會讓你僱用，但現在之剩下50位，所以你就需要用更大的精力還有費用，去吸引這50位來，這個當然對初期薪資水平比較不高的產業又會相對不利。找不到人，不用說要再增加店鋪數量，連要維持24小時營業也很困難了。

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2、超市、藥妝店也來搶超商地盤

過去像是超市產業，或是藥妝店產業，風格還是跟便利商店有些許的不同，但別的產業看到便利商店做的這麽好，所以就紛紛在自己的店鋪内加入便利商店的元素，比分說店鋪小型化，或是增加鮮食等食品的產品數。

以藥妝店來説，因為這些都是加在他們原有服務跟商品之上，所以對消費者而言，藥妝店所提供的服務也就更多元也更方便。而對藥妝店來説，因為食品只有佔營業額大約35%，所以藥妝店大可調低其中只佔35%食品的售價來吸引便利商店的顧客，之後再用毛利率比較好的醫藥品，化妝品補回來。這個讓食品營業額佔比超過60%的便利商店很難去跟隨這個策略。

所以日本藥妝店產業在最近的表現都還不錯，日本藥妝店業界最大的Welcia，發表近3個月期的營業額就成長了11.5%，營業利益也成長42%。跟低迷的日本便利商店完成呈現不同的結果。

3、加盟老闆累累不開心

這個其實才是最大的問題。老闆累累不開心，換句話說，就是商業模式不再像以前一樣那麽吸引消費者，所以加盟者老闆才會累累，累到一種程度後，就不想加盟了。

累的理由其實是找不到人其他業者搶地盤所衍生出來的問題。說一下勞力相關，日本大盤零售業的就業人口在2009年為1059萬人，但到2019年還是1059萬人，完全沒增加，但你也知道在這10年内，光是便利商店的店鋪數就成長了很多，但店鋪變多後，還是差不多的人數在做，所以當然業務量會跟複雜，更多。

在又找不到人之下，老闆只好自己跳下來做，但因為超市，藥妝又進來搶生意，所以收入又變少，工作時間邊長後，賺的錢反而變少，要開心當然很難。當初設定的商業模式一定是能讓加盟者開心，所以便利商店產業才會成長這麽快，但時代在變化，當初的商業模式應該已經不完全符合現在的環境，要是找不到可執行的新商業模式，未來要留住加盟者就會越來越困難。

上面這3個因素，都會直接影響到營收跟獲利，所以沒找到解決這些因素的對策，應該日本便利商店產業的衰退期還是會繼續持續下去。

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下一個決勝舞台就在海外市場

日本的大環境就如同上面所提到的，對便利商店產業越來越不利，但各家便利商店也不斷的提出對策來解決這些一個一個逐漸明顯化的問題。當市場在縮小，可以做的對策就是2個方向，節流跟開源。

即使營業額沒有增加，如果可以有系統的節流，讓營業費用變少，那獲利也是可以提升。但節流終究還是有極限的，如果還想要有大規模的成長，那還是要往開源的方向去。而開源雖然有很多方法，但畢竟日本人口也一直在減少，如果沒有往其他市場去，只靠日本市場不容易。這也是為何前一陣子日本7-Eleven為何要花210億美金買下美國擁有3900店的Speedway的原因，目前7-Eleven在日本之外的國家大約有4萬多家便利商店，2020年預估營業利益可以到達899億日圓。

而相較之下，全家在海外的店鋪只有8千家左右，而Lawson只有3千家。所以與其在日本市場内這幾家家擠來擠去，還不如全家還有Lawson跟隨7-Eleven的脚步，到7-Eleven已經開發，而且又獲利的市場去耕耘，勝算應該會比在日本市場還大。

台灣市場還會有國外的便利商店品牌進來嗎？

目前的台灣市場，7-Eleven還有全家都已經到位了，那還有其他便利商店品牌再進駐台灣市場的餘地嗎？其實也不完全沒可能，台灣市場雖然看起來飽和，但相對城鄉的距離都不遠（跟美國，或是日本等比），所以經營環境相對單純，也可以算穩定，當然要從零開始展店不太可能，但要是有其他店鋪數量多的本土品牌要脫手，如果交易條件不會太差，國外的便利商店品牌還是有機會的。

最近日本全家便利商店的母公司伊藤忠商社，在市場大量收購日本全家便利商店股票，在之後的董事會也做了全家便利商店要下市的決定，這也是希望在股東成員單純化後，領導階層可以更快速的對日本市場做出決策來對應。在日本市場競爭愈來愈白熱化之下，可想像這些便利商店們未來一定會比過去更積極的開發海外市場，再過幾年，國際便利商店市場將會有完全新的風貌呈現。

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