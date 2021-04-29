50歲女企業家嫁25歲小鮮肉　婆媳似2姊妹　婚禮1個小插曲頓變尷尬

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-29 23:00

真愛無分年齡界限，母子戀都可以甜甜蜜蜜。內地近日一段婚禮影片在網上熱傳，新娘是1位50歲女企業家，而新郎則只有25歲，但兩人婚禮互動卻非常甜蜜，而兩婆媳關係亦似乎很好，大方合照宛如1對姊妹。不過婚禮上1個小插曲頓時令場面變得尷尬，並引起網民熱議。

從影片可見，穿上白色婚紗的新娘與新郎站在婚宴台上深情對望，當主持人問到「你是否願意與新娘攜手共赴白頭？」，新郎即大聲回答：「我願意！」（影片截圖）

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內地網絡近日流傳一段婚禮影片，這對新人於周日（25日）在河北唐山舉行婚禮，2人相差25歲，女方是山西1間企業的董事長，而新郎則是1位25歲的小鮮肉。從影片可見，穿上白色婚紗的新娘與新郎站在婚宴台上深情對望，當主持人問到「你是否願意與新娘攜手共赴白頭？」，新郎即大聲回答：「我願意！」堅定的態度讓全場賓客都看出其真誠，2人亦不時在影片中親吻，流露出濃濃愛意。

影片亦有拍下新娘從花車下來入門的過程，只見跟媳婦年齡相若的奶奶露出滿足的笑容，親自上前迎接，2人來個擁抱，其後又拖手齊齊步進家中，更貼頭合照，感情如姊妹般好。

不過入門過程中卻發生1段頗尷尬的小插曲，拍攝人員邀請作為伴娘的新郎妹妹說些祝褔話時，一時口誤稱她為「小侄女」，令場面湧出一陣尷尬，不過他已立即改口「小姑仔」。

影片引起網民熱議，不少人都予以祝褔，願他們能白頭偕老，「為你們的愛點讚」，亦有網民稱奶奶不是大新抱很多，「差點以為是閨密一起辦婚禮」。有人則笑言女生真的不要急着嫁人，有空時可多看路過的嬰兒幾眼，「說不定未來老公就在裏面」。

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