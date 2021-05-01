「座標之力」成爆紅關鍵字　網紅實測成功吸留言　與FB演算法有關

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-01 23:30

最近Facebook上許多粉絲專頁都發文提及「座標之力」，甚至掀起一股「座標之力」簽到風潮，各Facebook Page小編都互相到對方Facebook留言「簽到」、「我是被座標之力」帶來的，到底「座標之力」是什麼？今天就為你說明！

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Facebook改變演算法 新通知方法太神祕引討論

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，「座標之力」近兩個月共有7,747筆網路聲量，約在4月中開始明顯聲量提高不少，最高峰落在4月26日，當天圖文畫家A RAY、YouTuber貝莉莓Beryl都發文測試座標之力，許多KOL、政治人物都留言「我來了」、「我是來試試看會不會真的有人看到留言」。

「座標之力」在4月中討論熱度上升。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／網路聲量（分析區間：2021/02/28-2021/04/29））

聲量第二高峰則落在4月23日，知名實況主6tan發文分享他對於座標之力的看法，突發奇想表示「我覺得座標之力可以變成工商方法耶」，舉例若是一間餐廳想吸引人光顧，可以請KOL到餐廳Page留言「看起來好好吃」，進而讓KOL的粉絲都看到這則留言，成功增加目標粉絲觸及後，餐廳再直接寄發票給KOL付酬勞，同樣吸引到各大Page留言「凌駕系統的天才，這招實在太厲害了」。

黑貓老師3月提出「座標之力」觀察 笑稱自己是「座標之力博士」

再從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門頻道觀察，近兩個月討論座標之力最多的平台是實況主「黑貓老師」，他最早於3月初提出Facebook上的「座標之力」現象觀察，指出由於Facebook演算法改變的關係，有時候他與別人的互動會隨機跳通知給自己的粉絲，因此他認為如果能正確利用這個現象，就能增加粉絲專頁互動率與觸及率。

點圖放大看黑貓老師分析FB分析「座標之力」，以粉絲角度來說「座標之力」是什麼？👇👇👇

近兩個月討論座標之力最多的平台是實況主「黑貓老師」。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／網路聲量（分析區間：2021/02/28-2021/04/29））

後來許多粉絲專頁也都沿用黑貓老師的稱呼，發文測試自己有沒有座標之力，粉絲也會留言表示「我是被座標之力帶來看留言的」，因為這樣的方法或許能增加Facebook觸及率，各大Page也以互惠心態互相留言，增加彼此的觸及率與互動率，改善Page表現，最早提出「座標之力」稱呼的黑貓老師，甚至笑稱自己是「座標之力博士」。

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分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2021年02月28日至2021年04月29日。 資料來源： 《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法： 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『座標之力』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】