如何斷捨離Facebook？四招維持網絡社交　MeWe非唯一出路

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-28 08:30

我在重新寫文章時，曾有不少人建議我至少要開一個社群粉絲團，Facebook或Instagram，讓我的支持者可以第一手收到文章最新消息通知，我並不是沒想過，在過去，也讀了不少所謂成功人士的社群操作書籍，我曾經是很喜歡透過社群與朋友互動的人，社群帶來社交的美好。

不過說到底，其實不管使用任何社群服務，也都是私人企業，天下絕對沒有免費的事，私人企業「免費」提供給網友一個平台，有一天終究會用各種方式收回，這些年來，我們已經看見Facebook如何透過它的服務，向品牌公司、廣告主收費，以維持商業模式的運作，這很正常，所以沒有什麼好批判，假設你一毛都沒有付，除非一些特殊狀況，否則你也要不回什麼。

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朱克伯格（Mark Zuckerberg）是Facebook創辦人，他封鎖川普帳號的理由看起來像一個超人在捍衛人民般，但仔細深究，一個私人企業的權利已大到可以封鎖川普社群帳號，非透過一些第三方規範共同決議，這也不是非黑即白的事，或許私人企業幹嘛還要什麼第三方規範？Facebook的社群影響力可不一般哪，社群可引發第三次世界大戰，這真的不是開玩笑的事。

最近Facebook也傳出要取消「按讚」改成「追蹤」，這件事還有得觀望，但看得出來在很多操作上，Facebook希望找回年輕族群，有一些內容決策也與Instagram越來越統一，我們不知道下一次，或下下次的改版，會不會對我們造成極大影響，看似我們掌握著社群帳號，可自由進行貼文，但真正的內容「掌控」卻不在我們身上。

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有一些社群前輩早已發現這個問題，紛紛開始進行社交帳號的斷捨離，我雖沒有如此極端，但也開始從小地方調整，我們不知道Facebook何時會倒？或一夕之間被某某取代，但如果終有那天，你辛苦經營多年的社群內容及粉絲蒸發了，就得不償失了。

如果你不使用Facebook該如何繼續維持社交與接收新資訊呢？今天分享四個我自己很喜歡且近期開始使用的方式。（點圖放大↓↓↓）

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又要開啟新的一週囉，祝各位一週順心！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：涼鹿日常大小事，原文：想告別 Facebook？你也可以這樣維持社交、接收新資訊！】