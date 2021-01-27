「新型孤獨」是什麼？美作家兩大發現　靠網絡維持社交違反人性

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-27 17:30

《在一起，孤獨》（Alone, Together）一書中，作者Sherry Turkle闡述她的兩個發現：一是從個人與社會的發展中看到「孤獨中新型親密關係」，另一是從網路社會中觀察到「親密關係中的新型孤獨」

「孤獨中的新型親密關係」與「親密關係中的新型孤獨」，兩者皆是奠基在人類的社交天性在網路發展下所產生的兩難。

人們對於網路的歸屬，原來是源自我們的脆弱？點圖放大看《在一起，孤獨》作者Sherry Turkle怎樣看↓↓↓

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交友軟體是增加曝光彼此的能見度，並不是作為可替代的濾鏡現實（filtered reality）。如果每個用戶都能用心經營、體驗、規劃、紀錄自己的生活，那我相信社群媒體、交友軟體會在每個精采生活的碰撞下交織出美好的交流空間；但往往，我們在上頭看到的，除了將每天有限的額度左滑右滑完之後，剩下的只不過是生理需求的硬碰硬......

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：鋼哥，原文：💬💬網戀？戀網？ — 我們如何從親密「滑」向疏離？】