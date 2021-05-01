抗疫fashion | 智利設計師清潔用品着上身　扮潔廁啫喱都穿出潮味

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-01 23:00

疫情下人人變身清潔大師，努力防範病毒入侵中招確診。抗疫一年多，留家抗疫已成平常事，但長期困在家難免悶出鳥來，智利有時裝設計師從家居清潔用品、罐頭甚至酒類飲品獲取靈感，全因他準確捕捉各種物品的顏主色調，創作出多個搶眼抗疫look並在instagram發布，例如穿黃色風衣配搭深綠色長褲，令人一眼看出他是一塊「百潔布」。網民笑言他讓做家務也變得很潮，「這個抗疫fashion我可以」。

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智利時裝設計師Felipe Cavieres受訪時透露自小便喜歡清潔，他坦言清潔這個活動讓他從中釋放壓力，他甚至研發了自家清潔配方，「我從小便喜歡清潔屋企，在今次創作的系列中，我選用了很多在智利家庭中常見的清潔產品，我想從每日平凡的事物中發掘『美感』，即使是最簡單的物件都可以搶眼」。

從他上載的防疫fashion looks可見，Felipe可算是「扮乜似乜」，百潔布的搶眼黃綠色當然難不倒他，即使如清潔去污劑，產品招紙主打白色、綠色及紅色，他也可以輕鬆駕馭，以綠色外衣配搭白色Prada T恤及白色長褲，最後戴上鮮紅色太陽鏡點輟，激似那支清潔去污劑，讓網民笑爆嘴。

一齊睇圖估下佢扮緊邊樣嘢▼▼▼

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別以為他走騎呢路線，平日打扮充滿型格▼▼▼

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（綜合）

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維多利亞（Victoria Irene Nowakowski）在2017年前仍擁有一副整齊白淨的牙齒。（lilnovi95@TikTok截圖）