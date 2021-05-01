裝修設計｜浴缸上放洗衣機　租客怕被電死　網民：條去水喉最騎呢

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-01 12:00

土地問題嚴峻，家裏每一寸空間都要運用得好。有台灣網民睇租盤時驚見1個冷汗直標的景象，只見浴缸上竟放置洗衣機，頓時大呼「怕被電死」，即拍照放上網惹關注。

從照片可見，租屋洗手間的浴缸，只剩下一半空間，另一半設置木板，並將洗衣機架在上面。（fb「奇葩裝潢分享中心」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

Facebook專頁「奇葩裝潢分享中心」刊登一則網民投稿，從照片可見，租屋洗手間的浴缸，只剩下一半空間，另一半設置木板，並將洗衣機架在上面，驟眼看來都感到「牙煙」，而洗衣機去水喉並不是駁至污水渠，而是直接排入浴缸。樓主看到此景象嚇得冷汗狂標，「今天去看房子看到，怕被電死。」

照片引起網上熱議，網民直呼超奇葩，又指這是否洗衣服順便泡澡的觀念，亦有人擔心浴室霧氣多，加上洗澡時的水很易射到洗衣機和電線，一不小心就很易漏電，「是《死神來了》的拍攝場地嗎？」，又分享更多危險的情況▼▼▼

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機電工程署使用洗衣機5大安全貼士：

避免讓洗衣機在無人看管下操作。

洗衣機正在操作時，切勿在近距離噴射易燃化學物品（如殺蟲水）

不要將洗衣機放置於潮濕的地方（如浴室或戶外）

洗衣前先清理衣物內的雜物（例如錢幣），以及定期清理排水過濾器

安排定期保養

美國一間屋驚見設計詭異的「方塊樓梯」，有人笑言不知道設計師在想什麼，但有明白箇中原因的網民直指該條樓梯的設計其實有實際用途，不少人知道真相後都表示長知識了。

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