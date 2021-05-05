無意中發現男友手機偷藏sweet爆「寵妻備忘錄」　最後一項竟是……

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-05 21:30

許多交往中的情侶都會記得對方喜愛的事物或特有的習慣，窩心舉動常讓另一半感動不已。近日一名女網友發文分享男友在手機記錄她的小習慣，就像是一本「寵妻守則」，貼心舉動引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「男友手機備忘錄是怎麼回事……」，她在文中說明與男友交往前常覺得自己是愛情絕緣體，高中總是單戀，空窗期長達五年，「沒想過大學會遇到那麼好的一個人！」。即便男友交往前曾讓她痛苦難受，難過到自己一人在宿舍附近喝醉，「但交往後一直試圖扮演著優質男友的角色！」……

點擊放大看看女網友原文及她發現男友手機中的sweet爆備忘錄👇👇👇

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日前她不經意的翻了男友的手機，發現男友的備忘錄竟然仔仔細細得紀錄著她的特有習慣、食物偏好等，讓原PO大感窩心：「我真的當下看完兩行淚差點掉出來，在我每次點餐後都偷偷記錄下我的喜好，很慶幸我有這樣的另一半！」

貼文一出引起大量討論，許多網友都認為原PO男友十分細心，但部分網友也認為記在手機裡太不實際，「真的不敢相信會有這麼可愛的男生欸哈哈哈」、「以男生角度來說。這樣真的很有心，他能夠細心的觀察到你的喜好……真的很棒」、「原來這種事有需要像準備考試一樣記筆記，不過真有心」、「這些都應該記在腦海裡吧，不然還要說 等一下，我看一下」、「我記得起來的就儘量記，但還是會打個筆記輔助一下，之後自己翻也開心」、「我男友一開始也會記，後面他直接忘記這回事」。

也有眼尖網友發現男友備忘錄裡紀錄了原PO的無名指戒圍，「看到重點了，無名指」、「連戒指圍都知道了……真有心～」、「戒指，無名指 ！！」、「戒指圍都有，推用心！」、「覺得可愛，而且最後有戒指圍，嫁給他！！」。

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