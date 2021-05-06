中學老師自稱有公主血統　當正學生係賤民　女同學上網爆變態行徑

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-06 18:30

有公主血統本來不是什麼壞事，但如果因此而看不起其他人，還要是以老師的身分肆意羞辱學生，造成他們童年的莫大陰影，便有點過火了。台灣一名女網友便公開了自己一位中學老師的誇張行徑，網民看了後也不禁大罵：「腦子有病就不要出來禍害莘莘學子！」

文：Lilly Liao（發表於爆怨2公社）

看到怨友們貼小學時同學們錢被偷，老師冤枉他們罵是他們偷錢，讓我想到大約38年前國中時我莫名被某位金老師當眾罵我就是髒跟懶……

自稱蒙古公主 變態言行連其他老師也看不過眼（點圖看看該女網友的分享）👇👇👇

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「公主老師」誇張的行徑讓網民一面倒狠批：「腦子有病就不要出來禍害莘莘學子！」、「那一個時代的國中老師都是老古板的，大部份都是外省掛的」、「大部分功課不好的都當老闆耶」、「沒錯字，成語也用得適合，比很多人好太多了，所以課業成績不能代表一切」、「38年前啊？現在她應該已經在地獄底層了吧？就算沒有也快了」、「當老師還這麼沒知識，以為自己多清高！」。

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