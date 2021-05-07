台灣時鐘酒店驚見「超長懸空滑梯」　網民唔再怕偷食：是逃生路線

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-07 14:30

為了增加情趣，尋求新鮮刺激感，有些情侶或夫妻會到時鐘酒店開房，盡情享受兩人世界。不過，日前一名台灣男網友PO出一張台中時鐘酒店外觀照，赫見建築物外側竟然有一個空中溜滑梯，引發大批網友熱議。

原PO在Facebook Page《路上觀察學院》貼出一張照片，只見台中一間時鐘酒店的外觀有一條紅色滑梯，貌似能讓房客直接從頂樓溜到另一側，讓他不禁直呼「為什麼都是Motel，可是他們家的比較好玩」。

網民：「是偷食逃生路線！」點圖放大看台灣超長懸空滑梯及網民留言👇👇👇

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照片曝光後，隨即引起眾人關注，紛紛留言笑說「小三逃生梯」、「給老王逃跑用的吧？」、「防捉姦逃生道」、「偷吃逃生路線」、「你老婆來了，快從溜滑梯滑走」、「真的是滑進摩鐵」。

不過也有網友質疑其設計是否安全，「如果蓋不好會很慘吧」、「這個支撐感覺真可怕」、「這樣算違建嗎」、「這樣工安可以過？」、「這有合法嗎」。

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