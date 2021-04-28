日本最大成人漫畫網數據大公開！港人熱搜「JK、NTR」到底是什麼?

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-28 12:30

日本成人漫畫網站「Komiflo」會員遍布日本、台灣、香港與馬來西亞等地，曾因註冊頁面噱頭「填一欄，角色就脫一件」引起熱議。近日Komiflo公布2020年會員最愛的漫畫類別，其中香港會員最熱愛的前三名分別為「人妻、JK、NTR」。

據日本《KAI YOU》報導，Komiflo公布用戶最愛看的成人漫畫類型，日本前三名分別為「人妻、JK、巨乳」，並詳細列出日本各都道府縣用戶的熱門搜尋，更連台灣、香港與馬來西亞的人氣類型前三名都有。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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台灣第一名是「貧乳」、第二名為「JK」、第三名則是「人妻」。與2019年數據相比，台灣熱門第一名從原本的「人妻」變為「貧乳」，人妻的市場下滑2個名次，顯示台灣用戶的口味似乎起了變化。

Komiflo負責人指出，2020年受到新冠肺炎疫情影響，市民外出的機會大幅減少，而Komiflo的會員數量也因此增多，光是去年的新註冊用戶數量就增多了1.8倍，其中有趣的是，2019年的男女會員比例為9比1，去年已變成8比2，女性會員比例增加了10%，未來將提供更多吸引人的內容，提供用戶最佳享受的服務。

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